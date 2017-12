Lob der Stadtverordneten für Laesicke

Klaus D. Grote

Oranienburg (OGA) Die letzte Stadtverordnetenversammlung von Hans-Joachim Laesicke (SPD) als Bürgermeister wurde nach einer langen Tagesordnung am Montag in der Orangerie zur kleinen Feierstunde. Danke gesagt wurde dem scheidenden Stadtoberhaupt aber schon während der Sitzung. "Seit 1990 hat Hans-Joachim Laesicke 27 Haushalte mitgestaltet und dafür gesorgt, dass wir keine zerrütteten Finanzen haben", lobte SPD-Fraktionschef Dirk Blettermann. Der ausgeglichene Haushalt eröffne der Stadt Gestaltungsmöglichkeiten. Linke-Fraktionschef Ralph Bujok sagte, Oranienburg sei finanziell gut aufgestellt und leistungsstark. Antje Wendt (Freie Wähler) sagte dem Bürgermeister zum Abschied: "Der Acker ist gut bestellt." Bevor Laesicke aus dem Amt scheidet, bekommt er am Freitag noch Besuch vom neuen niederländischen Botschafter Wepke Kingma, der auch Laesickes Sohn und Amtsnachfolger Alexander trifft. Um 13 Uhr eröffnen Laesicke und Kingma gemeinsam den Weihnachtsgans-Auguste-Markt. Anschließend besucht der Botschafter die Gedenkstätte Sachsenhausen. Laesicke eröffnet dann die neue Filiale der Bäckerei Plentz in der Havelstraße. Die Bäckerei feiert gleichzeitig ihre Gründung vor 140 Jahren in Oranienburg.