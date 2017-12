Neuer Vorstoß für Umnutzung der Rhinhalle

Markus Kluge

Fehrbellin (RA) Fehrbellin fehlt ein Saal, in dem größere Veranstaltungen der Stadt oder der Gemeinde stattfinden können. Da zuletzt die Umnutzung der Rhinhalle wie auch der Ankauf eines anderen Gebäudes geplatzt sind, will Ortsvorsteher Jürgen Sternbeck (CDU) bei der Haushaltsberatung für 2018 einen erneuten Vorstoß wagen.

"Wir müssen da etwas ändern", sagte Sternbeck am Montag auf RA-Nachfrage. Die Johann-Heinrich-Bolte-Grundschule hatte im vergangenen Jahr erstmals ihr Weihnachtsprogramm für Eltern abgeblasen, um nicht gegen das Gesetz zu verstoßen. Die Rhinhalle ist nämlich nicht als Mehrzweckhalle, sondern als Turnhalle deklariert. Damit ist diese laut Versammlungsstättenverordnung für nur maximal 199Menschen zugelassen - zu wenige für größere Veranstaltungen der Stadt. In diesem Jahr behilft sich die Schule damit, indem sie ihr Programm in drei Teile splitten und die Eltern der mehr als 200Schüler zu unterschiedlichen Zeiten einladen werden.

Das generelle Problem, das seit Jahren besteht, ist damit aber nicht gelöst. Die Umnutzung der Halle, die mit geschätzten Kosten in Höhe von rund 120000 Euro verbunden wäre, oder der Ankauf des ehemaligen Plus-Supermarktes als Stadthalle haben die Gemeindevertreter Anfang des Jahres beim Beschluss des Haushaltes 2017 aus Kostengründen abgelehnt (RA berichtete). "Für die Umnutzung der Rhinhalle waren das aber auch nur geschätzte Kosten Pi mal Daumen. Wir müssen genau wissen, was da auf uns zukommt", meint Sternbeck. Nach seiner Einschätzung müssten die Ausgaben für die Umnutzung eigentlich geringer ausfallen. "Die Toiletten sind doch groß genug. Es gibt auch eine Behindertentoilette. Und Brandschutztüren brauchen wir in dem Gebäude eigentlich so oder so - egal, ob da 199Menschen oder 300 drin sind", so Sternbeck.

Er habe bei Bürgermeisterin Ute Behnicke (parteilos) "schon einmal vorsichtig angeklopft" und auf das immer noch bestehende Problem hingewiesen. Betroffen ist schließlich nicht nur die Schule mit ihren Veranstaltungen. Seitdem auch der Saal der Gaststätte "Fehrbelliner Hof" nicht mehr genutzt werden kann, muss selbst der örtliche Karnevals Klub FKK mit seinen Veranstaltungen in den Saal der Rhinmilch GmbH außerhalb der Kernstadt ausweichen.

Obwohl Sternbeck die Halle nicht für den allerbesten Veranstaltungsort hält, möchte er zumindest, dass die Umnutzung zur Mehrzweckhalle erneut diskutiert wird. Denn: "Es gibt leider kein anderes Gebäude für uns in der Stadt, das dafür in Frage kommt", sagt er. Der Ortsvorsteher betont, dass in dieser Frage nicht nur die Einwohner der Stadt davon profitieren: "Da können auch Veranstaltungen aus der ganzen Gemeinde stattfinden." Sternbeck weiß, dass er für dieses Projekt in den Reihen der Gemeindevertreter noch ordentlich die Werbetrommel rühren muss. Denn nur mit den Stimmen der städtischen Abgeordneten würde es für eine Mehrheit nicht reichen.