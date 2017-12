Schon 130 000 Wunschzettel angekommen

Thomas Pilz

Himmelpfort (GZ) Ungetrübt ist die Popularität des Weihnachtsmannes - vor allem jenes der Deutschen Post AG in Himmelpfort. Rund 130 000 Briefe sind mittlerweile in ihrer größten Wunschbriefzentrale eingetroffen. Mit anderen Worten, die Weihnachtsengel haben alle Hände voll zu tun. Erstaunlich ist dabei vor allem, was sich die Kinder in diesem Jahr alles wünschen, abgesehen von einem friedlichen Fest mit Mama und Papa und Geschwistern. Wie die Post AG informiert, hoffen die jüngeren Kinder oft auf Bausteine, Malstifte und neuerdings Einhörner. Bei Mädchen sind Puppen nach wir vor beliebt, bei Jungen Polizei- und Feuerwehrautos. Die etwas älteren Kinder wünschen sich unter anderem Geschicklichkeitsspiele wie den beliebten Spinner, besonders oft aber Smartphones und Tablet-Computer. Die siebenjährige Stefanie aus Potsdam begehrt dagegen eine Brille, mit der sie in die Zukunft sehen kann. Ronny ist gleichaltrig und wünscht sich eine Naschi-Maschine, die aus Rosenkohl Gummibärchen macht.