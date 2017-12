Zoff auf dem Acker: Traktorfahrer bedrängen Lkw-Fahrer

Tilman Trebs

Charlottenau (OGA) Drei Funkstreifenwagen sind am Montag gegen 13 Uhr nach Charlottenau geeilt, um einem bedrängten Lkw-Fahrer zu helfen. Der Mann hatte die Polizei gerufen, weil er von zwei Traktorfahrern an der Weiterfahrt gehindert worden war. Die 29 und 54 Jahre alten Männer hatten dem 57-Jährigen vorgeworfen, mit seinem Lkw eine Wiese beschädigt zu haben und forderten nach Angaben der Polizei 100 Euro Entschädigung. Als der Lkw-Fahrer die Zahlung verweigert habe, versperrten ihm die Traktorfahrer der Weg. Beide sollen sich sehr aggressiv verhalten haben, weshalb die Polizei gleich drei Streifenwagen in den Ort zwischen Staffelde und Kremmen schickte. Bei dem jüngeren Traktorfahrer wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Eine Kontrolle vor Ort lehnte er aber ab, weshalb er mit zur Wache genommen wurde. Dort leistete er nach Aussage von Polizeisprecherin Dörte Röhrs passiven Widerstand gegen die Blutentnahme. Die Polizei leitete Ermittlungen zum Verdacht der Nötigung, des Widerstands und der Trunkenheit im Straßenverkehr ein.