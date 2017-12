Wieder zwei Autos gestohlen

Tilman Trebs

Mühlenbeck/Oranienburg (OGA) Erneut sind im Landkreis Autos gestohlen worden. Auf einem Parkplatz an der Mühlenbecker Kastanienallee verschwand am Montag ein Audi A6 Avant mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-DP 114. Die Polizei gab den Wert mit rund 10 000 Euro an. An der Oranienburger Krebststraße wurde in der Nacht zu Dienstag ein Mazda 3 mit dem Kennzeichen OHV-TD 31 gestohlen. Wert: rund 12 000 Euro. Als Tatzeitraum gab die Polizei zwischen 1 und 2 Uhr an. Beide Fahrzeuge wurden zur Fahndung ausgeschrieben, teilte die Pressestelle der Polizei am Dienstagmorgen mit.