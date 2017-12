Während der Jagd verflogen

Thomas Messerschmidt

Hohennauen/Mittelmark (BRAWO) Wer die 800-jährige Burg Rabenstein in Raben (Potsdam-Mittelmark) besucht, trifft meist auch auf Dirk Grabow. Der gelernte Forstwirt und Revierjagdmeister ist zugleich Berufsfalkner und die Seele der Fläming-Falknerei. In so spannenden wie unterhaltsamen und lehrreichen Flugshows ziehen vom 1. April bis 15. Oktober nach seiner Regie Greifvögel wie Adler, Falken, Geier, Milane und Eulen ihre Runden. Das Können basiert auf unzähligen Trainingsstunden und viel Vertrauen, und dennoch kann es passieren, dass einer von Grabows gefiederten Freunden mal das Weite sucht. Manchmal so weit, das der Falkner auf Hilfe der Bevölkerung angewiesen ist. Im Fall eines jüngst abhanden gekommenen Jagdhabichts baut er auf die Unterstütztung der BRAWO-Leser. "Am 9. Dezember war ich zu Gast auf einer Beizjagd im Havelland. Mein Jagdhabicht flog um circa 12.30 Uhr einem Fasan hinterher, in der Nähe eines BIO-Bauernhofs bei der Landstraße zwischen Hohennauen und Parey. Trotz intensiver Suche konnte der Vogel nicht mehr gefunden werden. Leider versagte auch der am Habicht angebrachte Funksender", schildert Grabow das Geschehen vom Samstag. Der Jagdvogel, bei dem es sich um einen jungen Habicht im Jugendgefieder (Rothabicht) handele, sei verhältnismäßig zahm und könnte auch im Dorf gesichtet werden. Grabow: "Er trägt eine Adresstafel mit der Aufschrift: Dirk Grabow, 0160 98 46 56 08, Burg Rabenstein." Auffällig seien auch das Glöckchen, ein Lederriemen an den Beinen und der Funksender sowie ein geschlossener Artenschutzring (B- 14,0- G 17- 0261). Da es sich um eine besonders geschützte Vogelart handelt, bittet Grabow auch um Nachsicht, falls der Vogel Hausgeflügel schlage, "ich werde den Schaden begleichen." Der Falkner vermutet, dass sich das Tier, dessen Größe einem durchschnittlichen Mäusebussard entspricht, um Hohennauen aufhält. Hinweise bitte an 0160/98465608 oder flaemingfalknerei@live.de.