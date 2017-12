Parkausweise erwerben

Thomas Baake

Brandenburg (MOZ) Bewohner der Bergstraße in der Havelstadt können ab sofort für ihren PKW einen Bewohnerparkausweis beantragen. Hintergrund: Die gesamte Bergstraße wird mit in den Bewohnerparkbereich E aufgenommen. Dazu werden die in dieser Straße zur Verfügung stehenden Stellplätze so ausgeschildert, dass das Parken nur noch unter Benutzung der Parkscheibe bis zu zwei Stunden möglich ist. Bewohner mit einem gültigen Parkausweis sind von dieser beschränkten Parkdauer ausgenommen. Für die Beantragung in der Straßenverkehrsbehörde am Nicolaiplatz 30 im 2. Obergeschoss, Zimmer 214 sind der Personalausweis sowie die Zulassungsbescheinigung vorzulegen. Eine weitere Möglichkeit ist das Onlineverfahren unter www.stadt-brandenburg.de. Hier können die notwendigen Dokumente hochgeladen werden.