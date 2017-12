Hennigsdorfer saßen auf dem Trockenen

Roland Becker

Hennigsdorf/Falkensee (HGA) Ein Wasserrohrbruch in Falkensee war dafür verantwortlich, dass am Dienstagvormittag eine große Zahl Hennigsdorfer Haushalte ohne Trinkwasser war. Die Hähne blieben ab zirka 8.30 Uhr trocken. Laut Günter Fredrich, Geschäftsführer Osthavelländische Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH (OWA), konnte die Wasserversorgung etwa 30 bis 40 Minuten danach wieder aufgenommen werden.

Ursächlich war eine Havarie in einem etwa 30 Zentimeter Durchmesser besitzenden Wasserrohr in der Falkenseer Rosenstraße. Durch den Rohrbruch traten erhebliche Mengen Wasser aus. Da das Rohr sehr nah an der Hauptverbindungsleitung zwischen Falkensee und Hennigsdorf liegt, floss ein Großteil des Trinkwasser in Richtung des Lecks. Nachdem die OWA den Rohrbruch bemerkt hatte, wurde die beschädigte Leitung in Richtung Hauptversorgungsleitung gesperrt. Dadurch konnte wieder der normale Fluss Richtung Hennigsdorf sichergestellt werden. Fredrich ging davon aus, dass spätestens gegen 9.15 Uhr alle Haushalte wieder versorgt waren.

"Die Ursache für den Rohrbruch der ganz schön großen Leitung kennen wir noch nicht", sagte Fredrich am Dienstagvormittag. In Falkensee gab es nicht nur länger andauernde Probleme mit der Wasserversorgung, sondern auch mit dem Verkehr. Da der Rohrbruch enorme Wassermassen nach oben spülte, kam es zu Überschwemmungen. "Falkensee ist verkehrsmäßig lahmgelegt", konstatierte Fredrich. Anfangs habe es die Hauptverbindung durch die Stadt nach Berlin betroffen, danach sei auch die wichtigste Umgehung gesperrt worden.