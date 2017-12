Riesiger Findling bei Raben

Juliane Keiner

Raben (BRAWO) Derzeit wird im Rahmen des Fläming-Rekorde-Wettbewerbs nach dem größten Findling gesucht! Viele Einsendungen sind im Büro von Günter Baaske bereits eingegangen. Und auch die Rabener Tanzmäuse machen mit! Mit Maßband wurde der Findling bei Raben umrundet!

Einsendungen unter dem Kennwort "Fläming-Rekorde" werden im Bürgerbüro Günter Baaske, Wiesenburger Straße 13 in 14806 Bad Belzig eingereicht oder per Mail an pm@guenter-baaske.de geschickt. Fragen werden unter der 033841/44406 beantwortet.