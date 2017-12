Gospel in Brück mit 200 Gästen

Helmut Kautz

Brück (BRAWO) Vor über 200 Besuchern machten sich die fast 40 Gospelsänger auf den "Freedom Train" - so hieß das erste bewegende Stück. Die spürbare Winterkälte wurde dann mit "Amid the cold of Winter" besungen, um dann später die Größe und Herrlichkeit des kommenden Heilandes mit "Jesus, Jesus Majesty" erfahrbar zu machen. Bei Improvisationen rund um die "Stille Nacht" blieb kein Auge trocken. So konnten alle nach Schweden mit "Jul, jul, strålande jul" in Gedanken weiterreisen und mit dem großartigen "Halleluja" auf den Lippen reich beschenkt und gesegnet nach Hause gehen!