Tilman Trebs

Schönfließ (OGA) Ein Blinder ist am Montag drei Stunden durch Schönfließ geirrt. Er war gegen Mittag am S-Bahnhof losgelaufen, fand aber nicht zurück. Auch sein Blindenhund konnte ihm den Weg nicht weisen. Die Polizei ließ das Martinshorn ertönen. Dadurch konnte der Mann helfen, seine ungefähre Position ermitteln zu lassen. Polizisten entdeckten den 50-Jährigen an einem Feldweg. Ein inzwischen angeforderter Polizeihubschrauber musste nicht mehr aufsteigen.