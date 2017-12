Woidke hält Ehrenamt für Kitt, der Gesellschaft zusammenhält

Simone Weber

Potsdam/Havelland (BRAWO) Aus Anlass des am 5. Dezember begangenen Internationalen Tages des Ehrenamts hatten Landtagspräsidentin Britta Stark (SPD) und Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Samstag zum 13. Brandenburger Ehrenamtsempfang in die Staatskanzlei nach Potsdam eingeladen. Unter knapp 100 Eingeladenen waren auch fünf Westhavelländer, die im Brandenburg-Saal an festlich gedeckten Tischen Platz nahmen. Sie erlebten Vertreter der rot-roten Regierung und des Parlaments aus nächster Nähe.

In den Pausen des Drei-Gang-Menüs stellte rbb-Nachrichtensprecher Stefan Meyer die einzelnen Ehrenamtler kurz vor. So auch Franziska Blask. Sie vertritt als Vorsitzende die 105 Landfrauen im Kreisverein Havelland. "Nachdem ich 1995 nach Kriele zog, leben auf meinem Hof auch Hühner und Enten, und ich baue auch Gemüse für meinen Hofladen an. Aber beruflich habe ich nichts mit Landwirtschaft zu tun", sagte die Steuerkauffrau. "In der Feuerwehr meines Ortes wurde ich von Marlies Müller, einer Landfrau und Ehefrau des damaligen Wehrleiters, angesprochen und für die Arbeit im Landfrauenverein Havelland interessiert."

Seit 2000 ist Franziska Blask eine Landfrau und leitet seit sieben Jahren den Landfrauenverein Havelland und seit 2011 auch die Ortsgruppe in Senzke, eine von neun Ortsgruppen im Landkreis. 14 der Frauen um die 30 Jahre haben eigene Ortsgruppen gegründet, die "Kessen Landbienen". Eine der Gründerinnen ist Patricia Blask, 21-jährige Tochter von Franziska Blask.

Ein anderer Westhavelländer auf dem Empfang war Guido Woite. Er trainiert seit 18 Jahren beim FSV Optik Rathenow den Fußballnachwuchs. "Als Kind habe ich selbst auf der Straße Fußball gespielt und mit Mannschaften aus anderen Stadtvierteln kleine Turniere organisiert", erzählte der Rathenower. "Als ich nach Wehrdienst und einigen Lebensjahren in Havelberg 1999 wieder zurückzog, fing mein heute 24-jähriger Sohn Glenn Protz beim FSV Optik mit dem Fußball spielen an. Und ich unterstützte den Nachwuchs als Übungsleiter." Sechs Jahre lang betreute Woite die Kinder des Jahrgangs 1993 und kümmert sich derzeit um den 2008er Jahrgang (E-Junioren), derzeit elf Kinder. Um den weiteren Nachwuchs zu sichern, kümmert sich Guido Woite auch um die Jüngsten im Fußballsportverein (FSV). Das sind die aktuell rund ein Dutzend Bambini, alles Vorschulkinder.

In Rathenow engagiert sich auch Gisela Kanitz ehrenamtlich. Sie ist Vorstandsvorsitzende der dortigen Bürgerstiftung. Ebenfalls eingeladen waren Traute Köttig aus Wassersuppe und Verena Heinrich aus Rathenow vom Chor Wolsier. Die ehemalige Musiklehrerin Köttig gründete vor neun Jahren den Chor mit Mitgliedern aus dem ganzen Westhavelland und aus der Region Kyritz. Verena Heinrich gehörte zu den Mitgründern.

"Jeder Dritte in unserem Land setzt sich auf kreative und vielfältige Weise ehrenamtlich für seine Mitbürger ein und macht damit Brandenburg zu einer lebenswerten, aktiven und bunten Zivilgesellschaft", lobte Landtagspräsidentin Britta Stark. "Ohne Übertreibung kann man sagen, dass Sie zu diesen Brandenburgern gehören, die mit ihrem Engagement unser Land voran bringen, sich in unsere Gesellschaft auf unseren Dörfern und in unseren Städten einbringen und die Demokratie lebendig machen."

Derweil sagte Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke: "Das ehrenamtliche Engagement in Brandenburg ist großartig. Viele Menschen sind aktiv im Natur- und Denkmalschutz, engagieren sich in Kirchen, löschen Brände, bergen und retten Menschen, setzen sich ein für Toleranz, Dialog, Zusammenhalt und trainieren Kinder in Sportvereinen. Ohne dieses Ehrenamt wäre unser Land nicht so lebendig, vielfältig, solidarisch und menschlich. Das Ehrenamt ist der Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Die Ehrenamtler sind entscheidend für unsere moderne Heimat für alle."