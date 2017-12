Sandra Euent

Rathenow (BRAWO) Am Montagmorgen meldete eine Mitarbeiterin einen Einbruch in das Sozialkaufhaus in der Kleinen Waldemarstraße in Rathenow. Unbekannte hatten am Wochenende eine Fensterscheibe eingeschlagen, um ins Innere zu gelangen.

Dort zerschlugen sie noch eine weitere Scheibe, um die Sanitäreinrichtungen zu erreichen. Dort war ihr Weg allerdings zu Ende, weil die Täter die Brandschutztür zum Verkaufs- und Bürobereich nicht öffnen konnten. Gestohlen wurde deshalb nichts. Sachschaden: rund 400 Euro.