Ausgeglichener Ergebnishaushalt

Sandra Euent

Havelland (BRAWO) Genau 355.448.500 Euro weist der Ergebnishaushalt des Landkreises im Haushaltsplan 2018 auf. Der Gesamthaushalt sei ausgeglichen, man plane ohne Kassenkredite. So stellte die Erste Beigeordnete, Elke Nermerich (SPD), am Montagabend in der Kreistagssitzung den am Ende mehrheitlich beschlossenen Haushaltsplan für das kommenden Jahr vor.

Die wirtschaftliche Situation sei weiter stabil, obgleich man 2015/16 und wohl auch 2017 ein Defizit ausgleichen musste. So betrage die Rücklage - von 2010 bis 2014 war jeweils ein Überschuss erwirtschaftet worden - Ende 2017 wohl immer noch 15 Millionen Euro. Allerdings sei ein Großteil des Geldes gebunden, da es aus Abfallgebühren stammt und für zukünftige Deponie-Kosten vorgehalten werden muss, wie Landrat Roger Lewandowski (CDU) betonte.

Auch im kommenden Jahr wird der Kreis seine Förderprogramme, wie den Goldenen Plan für Sportstätten und das 100-Stellen-Arbeitsmarktprogramm, weiter führen. Weitere wichtige Punkte seien der Breitbandausbau und die Optimierung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), vor allem im ländlichen Bereich.

Mittels Änderungsantrag hatte die oppositionelle Fraktion der Linken versucht, die weiterhin bei 44 Prozent stehende Kreisumlage zu senken. Dieser Antrag fand aber keine Mehrheit. Die haushaltsbegleitende Beschlussvorlage aus der Verwaltung, die mögliche Mehrerträge aus dem fairen Lastenausgleich mit dem Land Brandenburg in eine Absenkung der Kreisumlage umwandelt, ist aber angenommen worden. Für Diskussion sorgte die Schloss Ribbeck GmbH. Der Betriebskostenzuschuss wurde für 2018 von 350.000 Euro um 140.000 Euro erhöht, um je 70.000 Euro Defizit aus diesem und dem kommenden Jahr auszugleichen. Als Grund für den Mehrbedarf wird in der Beschlussvorlage ein Rückgang der Besucherzahlen wegen der Baustelle im Ort genannt. Diese Situation würde sich auch 2018 nicht ändern, zumal voraussichtlich ab Mai das Museum im Schloss wegen eines geplanten Umbaus geschlossen wird.