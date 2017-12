Kanutour durchs Naturschutzgebiet

Sandra Jütte

Menz (GZ) Zu der traditionellen Nikolausfahrt des Landeskanuverbandes trafen sich am vergangenen Wochenende rund 50 Freizeit-Kanusportler aus ganz Brandenburg in der Menzer Regionalwerkstatt. Auf dem Programm stand unter anderem eine Erkundungstour durchs das Naturschutzgebiet über den Stechlin- und den Nehmitzsee. "Organisierte Kanuwanderungen sind dort nur einmal jährlich ab Oktober mit Genehmigungen der Naturschutzbehörde möglich", erklärte Dr. Mario Schrumpf. Der Leiter des Naturparks Stechlin-Ruppiner Land hatte die Veranstaltung als Einzelpaddler im Landesverband mitinitiiert. Dieser vereint mehr als 3 000 Kanuten aus 39 Mitgliedsverbänden unter einem Dach und organisiert Fahrten sowie Weiterbildungen.

Da unter den Teilnehmern des Ausfluges auch etliche Übungsleiter waren, wurden am Sonnabend in der Regionalwerkstatt verschiedene Schulungen angeboten. Als Sprecherin war zudem die Biberbeauftragte des Landes Brandenburg, Caroline Lenk, eingeladen worden. In der Diskussion mit den Kanuten kam etwa die Idee auf, dass die Sportler sich zusätzlich als ehrenamtliche Biberberater ausbilden lassen könnten.

Anschließend führte Jeanette Lehmann die Gäste durch das Naturparkhaus. Besonderes Interesse zeigten diese dabei an der Wasserqualität des Stechlinsees und wie die sich nach der Abschaltung des Atomkraftwerkes Rheinsberg verändert habe. "Zu Zeiten des Werkes hat der Kühlkreislauf bewirkt, dass das Wasser im See in 90 Tagen einmal komplett ausgetauscht wurde. Heute dauert das 50 bis 70 Jahre", erläuterte Mario Schrumpf. Dadurch verblieben Nährstoffe im Wasser, dennoch sei der Stechlin immer noch einer der klarsten Seen Deutschlands.

Davon konnten sich 30 Kanuten am Sonntag bei einer 17 Kilometer langen Tour selbst überzeugen. "Das ist schon eine tolle Sache", fand auch Andreas Zimmer, Vizepräsident im Landesverband für den Kanuwandersport. Auch Mario Schrumpf sah in dem Besuch eine gute Werbung für die Region: "Einige der Sportler kommen bestimmt wieder."