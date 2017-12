Weihnachten mit den Hoppenstedts und Blocksbergs

Gabi Herrmann

Brandenburg (MOZ) "Jeder nor einen wönzigen Schlock!" - Alles klar! Es geht um den Filmklassiker "Die Feuerzangenbowle" mit Heinz Rühmann und Paul Henckels. Und weil der Titel ein wärmendes Heißgetränk anpreist, passt dieser Film perfekt zum Programm des Weihnachtskinos am Rathaus. Denn man müsste sich schon warm anziehen oder einen großen Becher wärmenden Punsch zu sich nehmen, um im Hinterhof des Rathauses die Filme in voller Länge mit zu erleben. Denn der Winter schaute mit Schnee und Schneeregen kurz vorbei. Im illuminierten Innenhof hieß es dort an drei Tagen "Film ab". Bürgermeister Steffen Scheller und seine Mitarbeiter hatten zum "Weihnachtskino am Rathaus" eingeladen. Ziel war es auch, das Rathaus mehr in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Bei heißen Getränken, gemütlichem Winterfeuer und einer Stärkung vom Grill der Freiwilligen Feuerwehr Göttin wurde ein abwechslungsreiches Programm für große und kleine Gäste geboten. Der kleine Muck" vor 65 Jahren von der DEFA verfilmt und deshalb eigentlich schon in Rente gehen konnte, war dabei. Bibi Blocksberg flog umher und Loriots unvergessene Weihnachten bei der Familie Hoppenstedt ist aus dem Programm nicht mehr wegzudenken. Für die weihnachtliche Musik sorgte die Musikschule "Vicco von Bülow". Viele erinnerten sich noch an die alte Tradition des Weihnachtskinos zu DDR-Zeiten auf dem Neustädtischen Markt. "Eine schöne Erinnerung. Wir standen damals auch mit großen Augen vor der Leinwand" oder "Einfach mal vom Weihnachtstrubel mit seinem ganzen Kommerz ein wenig Abstand gewinnen", so die positiven Kommentare. Die recht große Anzahl an Besucher zeigte, dass das Weihnachtskino am Rathaus wieder seine Liebhaber gefunden hat. Der schönste Nebeneffekt nicht nur für alle "Pfeiffers mit drei "f" - mit dieser Veranstaltung wurde die Wartezeit auf das Christkind erheblich verkürzt und die Vorfreude gesteigert.