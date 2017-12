Ab sofort kostenloses WLAN im Landratsamt

Tilman Trebs

Oberhavel (OGA) In der Kreisverwaltung in Oranienburg darf ab sofort kostenfrei im Internet gesurft werden.

In der Zeit von 7.30 Uhr bis 18.00 Uhr können Nutzer von Smartphones, Tablets und Laptops werktags das WLAN-Netz in mehreren Verwaltungsgebäuden des Oranienburger Landratsamt nutzen, teilte die Behörde am Dienstag mit. Mit dem Einverständnis der Nutzerbedingungen im WLAN-Hotspot "LK-OHV-free" könne nicht nur auf das komplette Onlineangebot der Kreisverwaltung, sondern auch auf das Internet zugegriffen werden.

Der neue Service ist zunächst in den Wartebereichen der Kraftfahrzeug-Zulassung, der Fachbereiche Soziales und Integration, Bevölkerungsschutz und Ordnungswidrigkeiten sowie Jugend am Hauptsitz der Kreisverwaltung in der Adolf-Dechert-Straße 1 in Oranienburg verfügbar. Ebenfalls eingerichtet wurden freie Zugänge im Jobcenter (Havelstraße 3), im Servicecenter (Berliner Straße 57) sowie im Gesundheitsamt (Havelstraße 29).

Landrat Ludger Weskamp erklärte: „Ein freier WLAN-Zugang ist in der heutigen Zeit ein unverzichtbares Angebot, das die Arbeit der Verwaltung noch attraktiver für Bürgerinnen und Bürger macht. Sie erhalten nicht nur Antworten auf die Fragen, wo sie in unserem Haus was erledigen können, sondern auch der sicherere und schnelle Zugriff auf das stetig wachsende Onlineangebot ist inzwischen selbstverständlich geworden. Diese Erwartung soll auch in allen Aufenthalts- und Wartebereichen der Kreisverwaltung erfüllt werden. So haben wir in einem ersten Schritt eine sehr gute Netzabdeckung in der bestehenden Infrastruktur realisieren können. Es wird im Weiteren darum gehen, auch in anderen Einrichtungen und Liegenschaften – insbesondere in der Außenstelle in Gransee – diesen zusätzlichen Service anzubieten.“

Kreistagspolitiker fordern schon seit Längerem, kostenfreies WLAN in öffentlichen Gebäuden des Landkreises anzubieten.