Das Image deutscher Ingenieurskunst hat gelitten

Deutschlands große Infrastrukturprojekte sind irgendwie verhext. Ihre Geburt ist eine Qual, und angekommen im Leben haben sie mit Kinderkrankheiten zu kämpfen, die eine sofortige Therapie erfordern. Beim jüngsten Beispiel reden sich Bund und Bahn mit hahnebüchenen Begründungen heraus: Die Pannen auf der erst am Freitag nach über 20-jähriger Planung und Bauzeit mit viel Politikprominenz feierlich in Betrieb genommenen Sprinterstrecke zwischen Berlin und München sind der schlechten Witterung und technischen Störungen am Zug geschuldet.

Mal ehrlich: Ein wenig Schnee, Eis und Regen dürften einem ICE auf seiner eigens gebauten, milliardenteuren Trasse nicht wirklich etwas ausmachen. Und wer noch tiefer in die Materie der technischen Störungen eintaucht, wird merken, dass die deutschen ICE auch mit dem auf der Strecke neu eingeführten digitalen Zugsteuerungssystem ETCS (European Train Control System) offensichtlich überfordert sind. Das ETCS ersetzt nicht nur die herkömmliche Signaltechnik, sondern soll vor allem den Weg ins europäische Schienennetz ebnen.

Die technischen Details sind es aber gar nicht, die einem ein BER-Gefühl von Pleiten, Pech und Pannen vermitteln. Es entsteht einmal mehr der Eindruck, Deutschland ist zum Scheitern verurteilt, wenn Bauvorhaben die Dimension einer Mehrzweckhalle überschreiten. Stuttgart 21 lässt grüßen.

Die Gemeinsamkeit all dieser problembehafteten Infrastrukturprojekte ist, dass zwischen Planung und Realisierung mitunter Jahrzehnte liegen. Jahrzehnte, in denen sich nicht nur Bauvorschriften, Prognosen und der Stand der Technik ändern, sondern in denen die Projekte auch politisch unterschiedlich bewertet werden.

Die Prestigeverbindung der Bahn zwischen Berlin und München hat dem neuen Flughafen in Schönefeld und natürlich erst recht Stuttgart 21 zumindest eines voraus: Die Schnellfahrstrecke ist, wenn auch stotternd, in Betrieb gegangen. Stuttgart 21 ist davon Lichtjahre entfernt, und beim BER wird am Freitag dieser Woche die Bekanntgabe eines neuen Eröffnungstermins erwartet. Dass die breite Öffentlichkeit diesen nach etlichen gescheiterten Anläufen nicht wirklich ernst nimmt, haben sich Politik und Wirtschaft selbst zuzuschreiben. Ihr Image und damit auch die deutsche Ingenieurskunst haben mächtig gelitten.