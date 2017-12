Stefan Kegel

Berlin (MOZ) Es ist der ultimative Dienst am eigenen Land - wenn man bereit ist, sein Leben dafür einzusetzen. So gesehen, muss jede Entscheidung über die Missionen der rund 3800 Bundeswehr-Soldaten im Auslandseinsatz gut abgewogen werden. Ob die großen in Afghanistan und Mali oder die kleinen im Sudan und Südsudan - alle sind mit einem Risiko verbunden.

Umso wichtiger ist es, dass eine Bundesregierung konzeptionell in der Lage ist, weitreichende Entscheidungen zu fällen. Etwa, ob die Einsätze beendet, fortgesetzt oder ausgeweitet werden. Die drei Monate Verlängerung, die der Bundestag seiner Parlamentsarmee jetzt zubilligt, sind lediglich der Übergangszeit mit geschäftsführender Regierung geschuldet - und der Vernunft, solch heikle Missionen nicht ohne Expertise zu ändern.

Dennoch wurde in der Debatte deutlich: Es gibt Diskussionsbedarf. Etwa darüber, was mit den deutschen Waffen geschehen ist, die an kurdische Kämpfer im Nordirak geliefert wurden. Oder ob eine Fortsetzung der dortigen Ausbildungsmission nach dem militärischen Sieg über die Terrormiliz IS noch Sinn hat. Es ist aber längst nicht klar, ob es in drei Monaten eine neue Regierung gibt, die darauf Antworten hat. Es kann also sein, dass die gefährliche Hängepartie weitergeht. Stefan Kegel