Gunther Hartwig

Berlin (MOZ) Die Sozialdemokraten, das muss man ihnen lassen, sind kreativ. Beim Versuch, ihrem vermeintlichen Schicksal, in einer weiteren Koalition mit Angela Merkel immer tiefer in der Wählergunst abzurutschen, zu entrinnen, ist ihnen keine Idee zu abwegig. Nun also "KoKo", eine Kooperations-Koalition neuen Typs: wenig Absprachen, viel Freiraum, wechselnde Mehrheiten. Der Bundestag regiert - wunderbar!

Was auf den ersten Blick wie ein parlamentarisches Revitalisierungsprogramm klingt, wie ein mutiges Bekenntnis zu einem innovativen Regierungsmodell, hat erhebliche Tücken. In der Praxis wirft eine Koalition, deren Partner sich weder inhaltlich noch strategisch aufeinander verlassen können, massive Probleme auf.

Es würde die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Union und SPD nicht nur belasten, sondern unmöglich machen, wenn sich Angela Merkel und Martin Schulz mal hier, mal dort auf die Suche nach Mehrheitsbeschaffern machten - soll die CDU bei der AfD anklopfen? Stabile Verhältnisse, dauerhafte Mehrheiten und klare Kante braucht es in unruhigen Zeiten, keine parteipolitische Gehhilfen. "KoKo" wäre bloß eine Krücke für Genossen, die eine Koalition mit der Union scheuen wie der Teufel das Weihwasser, aber kein Zukunftskonzept - weder für das Land noch für die SPD. Gunther Hartwig