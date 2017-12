GroKo, Kenia oder KoKo?

Gunther Hartwig

Berlin (MOZ) Union und SPD treffen sich heute zum ersten Mal in neuem Format. Die einen wollen zügig auf Koalitionsverhandlungen zusteuern, die anderen "ergebnisoffen" auch über andere Optionen reden. Das kann dauern.

Auch im politischen Leben trifft man sich immer zwei Mal. Oder noch öfter. So wie Andrea Nahles (SPD) und Alexander Dobrindt (CSU). Einst beharkten die beiden Nachwuchshoffnungen einander als Generalsekretäre ihrer Partei, dann saßen sie sich vier Jahre als Bundesminister am schwarz-roten Kabinettstisch gegenüber, und nun sind sie einflussreiche Chefs der SPD-Fraktion und der CSU-Landesgruppe im Bundestag. In dieser Eigenschaft gehören Nahles und Dobrindt jenem illustren Zirkel an, der sich ab heute um die Regierungsbildung in Berlin bemühen will.

Obwohl sich die scharfzüngige Genossin aus der Eifel und der rauflustige Christsoziale aus Oberbayern in den vergangenen Jahren nichts schenkten, sind sie einander in gegenseitigem Respekt verbunden, Dobrindt nennt seine Kollegin sogar "eine der herausragenden strategischen Persönlichkeiten in der SPD". Bedenkt man, dass der Ex-Verkehrsminister bei den gescheiterten "Jamaika"-Sondierungen hauptsächlich als "Grünen-Fresser" aufgetreten sein soll, stehen die Chancen nicht einmal schlecht, dass es bei Schwarz-Rot nun weniger feindselig zugehen wird.

Doch kommt es bei den Vorsondierungen von Union und SPD nicht allein auf die persönliche Chemie zwischen Nahles und Dobrindt an. Die anderen Beteiligten - Angela Merkel und Volker Kauder von der CDU, Horst Seehofer von der CSU, Martin Schulz von der SPD - komplettieren das neue Format der Partei- und Fraktionschefs, von dem längst nicht sicher ist, ob es sich um erfolgsorientierte "Vier-plus-Zwei-Gespräche" oder eher um einen Zermürbungskampf nach dem Muster "Vier gegen Zwei" handelt. Dass ausgerechnet die drei Parteibosse Merkel, Seehofer und Schulz mehr oder weniger angezählt in das Treffen gehen, verheißt keinen Spaziergang.

Immerhin wollen die Gesprächspartner nicht Fehler wiederholen, die Union, FDP und Grüne beim ersten Anlauf zu einer stabilen Bundesregierung gemacht haben. "Weniger Publicity" verlangt die Kanzlerin von den Teilnehmern, mehr Verschwiegenheit. "Ob das gelingt, muss sich an den Taten zeigen", ahnt Angela Merkel. Verbieten kann sie der überschaubaren Runde weder die Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel noch den taktischen Umgang mit Zitaten, Wasserständen und Tischvorlagen. Merkels vorweihnachtlicher Wunsch sind "klassische Sondierungen" und die "Erarbeitung eines kompakten Produkts" - bis Heiligabend wird dieser Traum kaum in Erfüllung gehen.

Denn erst einmal müssen Schulz und Nahles im Auftrag ihrer Partei "ergebnisoffen" über andere Optionen als die Fortsetzung der "GroKo" reden, also über "Kenia" (Union, SPD, Grüne), Minderheitsmodelle, "KoKo" (eine von SPD-Linken favorisierte "Kooperations-Koalition"), Neuwahlen. SPD-Fraktionschefin Nahles beugt allen Erwartungen auf rasche Fortschritte bereits beim Auftakt vor: "Auf keinen Fall gibt es am Mittwoch schon eine Entscheidung darüber, ob über eine Koalition oder eine Minderheitsregierung verhandelt wird." Wie es dann weiter geht, beschließt am Freitag der neugewählte SPD-Bundesvorstand.

Soweit das sozialdemokratische Panorama. Doch der Kanzlerin sind unsichere Verhältnisse und wechselnde Mehrheiten ein Graus. Merkel will für ihre vierte Amtsperiode partout eine "stabile Regierung", was für die CDU-Chefin (anders als für einige ihrer Mitstreiter aus der Parteiführung) alternativlos heißt: eine ordentliche Koalition mit der SPD und kein von den Sozis toleriertes Minderheitskabinett. Hier ist sie sich ausnahmsweise mit den beiden CSU-Frontmännern Seehofer und Dobrindt einig.

Bei inhaltlichen Streitfragen sieht das schon wieder anders aus. Von Merkel weiß man, dass sie - ähnlich wie die SPD - nichts von einer für die CSU essenziellen Obergrenze für Flüchtlinge hält. Ob die Sozialdemokraten für einen "Richtwert" von 200 000 Flüchtlingen pro Jahr zu gewinnen sind, wenn die Union gleichzeitig beim bislang ausgesetzten Familiennachzug für anerkannte Asylbewerber Zugeständnisse macht, müsste ausgetestet werden. Unnachgiebig wollen CDU und CSU die Bürgerversicherung ablehnen, die von der SPD gefordert wird. Weitere Hindernisse für Schwarz-Rot lauern auf den Feldern Europa, Innere Sicherheit, Rente, Arbeitsmarkt, Bildung und Steuern. Jedenfalls tönten die Jusos nach dem jüngsten SPD-Parteitag: "Wir haben die Hürden für eine GroKo massiv erhöht."

Hinter dieser Ausgangslage erkennt Alexander Dobrindt ein massives Risiko. Die SPD, warnt der CSU-Unterhändler, dürfe "die Latte für eine Koalition nicht so hoch legen", dass weder sie selbst noch die Union sie überspringen könne. "Eine Partei, die nicht regieren will, wird zu keiner Einigung mit uns fähig sein", glaubt der Seehofer-Vertraute. Seine langjährige Wegbegleiterin Andrea Nahles verspricht immerhin: "Wir kommen nicht mit einem Arsenal an roten Linien, aber mit klaren Positionen. Wir haben nix zu verschenken."