Lindow zahlt Elternbeiträge nur auf Antrag zurück

Markus Kluge

Amt Lindow (RA) Kleiner Geldsegen für Lindower Eltern: Das Amt zahlt ihnen einen Teil des Essensgeldes zurück, wenn ihre Kinder zwischen in den Jahren 2012 bis 2017 eine Kita des Amtes besucht und dort am Mittagessen teilgenommen haben. Das entschied der Amtsausschuss am Montagabend.

Wie alle Kommunen musste auch das Amt Lindow in den vergangenen Monaten seine Satzung über das Mittagsessen in den Kindergärten des Amtes auf den Kopf stellen. Grund dafür war ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg im Jahr 2016. Es hatte einem Vater Recht gegeben, der den Träger einer Kita verklagt hatte, weil der ein zu hohes Essengeld berechnet hat. Die Eltern wollten nur so viel dafür bezahlen, wie sie im Durchschnitt auch für eine selbst zubereitete Mahlzeit ausgeben würden. Das hielt auch das Gericht für richtig, weshalb sämtliche Kommunen seither das zu viel entrichtete Essengeld an die Eltern zurücküberweisen.

In Lindow sind pro Kind und Mahlzeit seit 2012 Elterbeiträge zwischen 1,71 Euro und 1,80Euro festgesetzt worden. Alles, was seinerzeit darüber hinaus gezahlt wurde, erhalten die Eltern zurück. Laut Lindows Kämmerin Doris Bergmann sind das pro Essen wenige Cent - für das Jahr 2017 beispielsweise 20 Cent. Bei angenommen 200Betreuungstagen und Mahlzeiten pro Jahr kommt aber immerhin eine Summe von 40 Euro zusammen. Dieses Geld erhalten die Eltern aber nicht automatisch zurücküberweisen, wie es andere Kommunen machen. In Lindow müssen sie es schriftlich beantragen.

"Das ist nicht sehr familienfreundlich", kritisierte Christine Tschuden, stellvertretende Vorsitzende des Elternrates des Lindower Kinderlandes. Aus Sicht des Amtes sprechen aber mehrere Argumente dagegen. "Wenn man etwas haben möchte, sollte man dafür auch ein Antrag stellen", sagte Kämmerin Bergmann im Ausschuss. Amtsdirektor Danilo Lieske ergänzte, dass es für seine Verwaltung unmöglich sei, alleine die Eltern ausfindig zu machen, die einen Anspruch auf die Erstattung haben. "Wir fangen nicht an, in der ganzen Republik nach ihnen zu forschen. Einige leben ja nicht mehr hier", so Lieske.

Nicht zuletzt ist man im Amt offenbar nicht ganz traurig darüber, wenn nicht alle Eltern die Rückforderungen stellen und noch etwas Geld im Haushalt verbleibt. Vorsorglich sind für die Rückzahlungen laut Bergmann dennoch insgesamt 60 000 Euro eingeplant. Eltern, die das zu viel gezahlte Essengeld zurück haben möchten, müssen an das Amt schreiben. "Formlos und ein Satz reicht", erklärte Bergmann.

Der Amtsausschuss legte zudem fest, dass ab 2018 Eltern sich mit 1,80 Euro an jedem Mittagessen beteiligen müssen, den Rest übernimmt das Amt. Die Eltern bezahlen dabei ihren Beitrag an das Unternehmen, das das Essen liefert. Sollten sie vergessen, beispielsweise bei Krankheit des Kindes, das Essen abzubestellen, behält sich das Amt vor, seinen Anteil den Eltern ebenfalls noch in Rechnung zu stellen.