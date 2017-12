Touristiker beschwören Neustart

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Nach der gescheiterten Fusion mit der Aktionsgemeinschaft City hat sich der Tourismusverein Nationalpark Unteres Odertal neu aufgestellt. Der neugewählte Vorstand hat in der konstituierenden Sitzung die bisherige Vorsitzende Heidrun Dietrich in ihrem Amt bestätigt. Neue Stellvertreter sind Jörg Bosse vom Wassersportverein Schwedt und Dany Echtmann aus der Wirtschaftsförderung der Stadt Schwedt, neu im Vorstand sind neben Michael Tautenhahn von der Nationalparkverwaltung auch der Gartzer Amtsdirektor Frank Gotzmann und René Frenzel vom Seesportverein.

Als neue Geschäftsführerin wurde Frauke de Vere Bennett gewählt. Die 49-Jährige ist seit neun Jahren selbständige Unternehmerin im Naturtourismus und bietet mit ihrer Firma Flusslandschaft Reisen unter anderem geführte Kanufahrten im Nationalpark an. Die gebürtige Baden-Württembergerin hat Geografie studiert und wohnt seit 1994 in Hohenholz in Mecklenburg-Vorpommern. Im Tourismusverein arbeitet sie seit 2010 im Vorstand. Sie tritt die Nachfolge von Susanne Pätzold an, die im Zuge der Fusionsbemühungen gekündigt und Schwedt verlassen hatte.

Nach Ansicht von Frauke de Vere Bennett braucht der Tourismusverein dringend einen inhaltlichen Neustart. "Wir haben uns drei Jahre lang fast nur um die bevorstehende Fusion gekümmert. Inhaltlich ist in dieser Zeit leider fast nichts passiert. Ich sehe meine Aufgabe darin, dass wir das entstandene Loch wieder mit Arbeit, touristischen Aktivitäten und neuen Projekten füllen", so Frauke de Vere Bennett.

Im September hatten 19 Mitglieder gegen die Fusion mit der AG City gestimmt, mit der sich der Tourismusverein seit zwei Jahren eine Geschäftsstelle teilt. Damit war die nötige Dreiviertelmehrheit für die Verschmelzung geplatzt. Der Tourismusverein hat derzeit 98 Mitglieder, unterhält die Tourist-Info in der Vierradener Straße und an den Ubs. sowie den Nationalpark-Laden in Criewen.