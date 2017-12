Straße "Häuser am See" für Anwohner und Kita-Kinder wieder passierbar

Volkmar Ernst

Liebenwalde (OGA) Freuen konnten sich am Dienstag über die offizielle Verkehrsfreigabe der Straße "Häuser am See" in Liebenwalde nicht nur die Anwohner, der Bürgermeister, die Verwaltungsmitarbeiter, die Mitarbeiter des Planungsbüros Heuer und der Baufirma Strabag, sondern ebenso die Kita- und Hortkinder. Denn das Gebäude der "Mühlenseekids" liegt an der Straße "Häuser am See". Deshalb wurden im Zusammenhang mit den Bauarbeiten gleich noch der Parkplatz an der Kita und zudem deren Eingangsbereich neu gestaltet. Weitere rund 80 000 Euro hat die Stadt für die Arbeiten bereitgestellt. Einziger Wermutstropfen ist die noch fehlende Überdachung zum Kellereingang der Kita. Doch sie soll spätestens Mitte Januar angebaut werden, informierte der neue Leiter des Bau- und Ordnungsamtes, Hardy Henke.

Noch mehr allerdings freuten sich die Hortkinder am Dienstag über die Absprache mit der Schule, dass diese an diesem Tag auf Hausaufgaben verzichten wird. Denn in weiser Voraussicht, dass es im Dezember regnen oder schneien könnte, hatten die Organisatoren der kleinen Feier einen Raum in der Kita bestellt - und zwar den Hausaufgabenraum. "Gut drauf" war zur Straßenfreigabe aber auch Kita-Leiterin Sibylle Heise. Denn sowohl das Planungsbüro Heuer als auch die Baufirma Strabag bedankten sich mit Geschenken dafür, dass die Kita-Mitarbeiter und Kinder die Bauarbeiten so geduldig ertragen haben. Zehn Schilder für den Verkehrsgarten überreichten Bärbel Heuer und Junior-Chef Michael Heuer an die Kita. Rüdiger Schmidt, Niederlassungsleiter der Strabag in Templin, hatte einen Roller und ein Sitz-Rad mitgebracht - richtig stabile, wie er Kita-Leiterin Sybille Heise bei einer Fahrt über den Flur unter Beweis stellte.

Etwa 450 000 Euro hat die Stadt für die Sanierung der Straße ausgegeben. Erneuert wurden die Fahrbahn, die Seitenbereiche, die Straßenbeleuchtung und die Regenentwässerung. Bürgermeister Jörn Lehmann (parteilos) lobte das Miteinander von Verwaltung, Planungsbüro und Baufirma: "Das war wieder ein Beispiel, dass wir alle ein gut eingespieltes Team sind und die Arbeiten ohne größere Probleme erledigt werden." Gut ein Jahr haben die Arbeiten gedauert.