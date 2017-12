Ursache der Havarie bleibt zunächst unklar

Thomas Pilz

Zehdenick (GZ) Ein Stromausfall hat am Montagabend Teile von Zehdenick-Nord und insbesondere von Neuhof lahmgelegt. Das bestätigte der Leiter der Stadtwerke Zehdenick, Uwe Mietrasch, auf Nachfrage dieser Zeitung. Etwa gegen 21.30 Uhr sei danach der Strom kurze Zeit weg gewesen.

Nach den Worten von Mietrasch hat es sich in dem Bereich zwar um einen Totalausfall gehandelt - wobei sich dessen Dauer aber auf wenige Minuten bis zu einer halben Stunde beschränkte. Allerdings sei die Ursache am Dienstag noch nicht ganz klar gewesen. "Weil wir den Betrieb mit einem ,vermashten', also gemischten Netz aufrecht erhalten und kein sternförmiges Netz betreiben, konnten Umschaltungen zeitnahe vorgenommen werden", erklärte der Experte. Dadurch habe man den Schaden begrenzen können.

Mietrasch zufolge ist derzeit ein Messwagen unterwegs - und zwar in dem Gebiet, das von den Stadtwerken versorgt wird. Mit seiner Hilfe wolle man Störungen vor allem an unterirdischen Leitungen feststellen. Möglicherweise hing das Problem auch mit Baustellen zusammen. Die letzte große Havarie ereignete sich am 5. Oktober während des schweren Orkans.