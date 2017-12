Astronergy investiert weitere drei Millionen Euro

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das chinesische Unternehmen Astronergy will in Frankfurt weitere drei Millionen Euro investieren. "Diese Investition ist notwendig, um konkurrenzfähig zu bleiben", so Geschäftsführer Paul Ji gegenüber Oberbürgermeister Martin Wilke und IHK-Hauptgeschäftsführer Gundolf Schülke.

Beide boten kürzlich während eines Firmenbesuches weitere Unterstützung durch die Stadtverwaltung und IHK bei der Unternehmensentwicklung, Investitionen und der Ausbildung an. "Die städtische Wirtschaftsförderung würde sich hier mit dem vor einigen Jahren erstellten Solardachkataster einbringen", betonte Wilke. Geschäftsführer Ji verwies auf die ständige Optimierung der Produktionsprozesse durch den Einsatz neuer Technik, die zum Teil selbst entwickelt wird. "Hier wäre eine Kooperation mit Entwicklungspartnern aus Berlin und Brandenburg sinnvoll", regte Wilke an.

Seit der Übernahme von Conergy durch Astronergy wurden am Standort Frankfurt über sechs Millionen Euro investiert. Die Mitarbeiterzahl stieg von 200 bei der Übernahme auf heute 260 fest Angestellte.