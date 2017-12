Den Krösus nicht halten können

Rudolf Rienaß

Berlin (RA) Mit 18:34 (7:16) verloren die Unioner A-Jugendmädchen in der Berliner Handball-Verbandsliga gegen den VfV Spandau. "Unsere Mädels haben sich tapfer geschlagen", so Trainer Rudolf Rienaß, der mit seiner Mannschaft, die mit seinem Sonderrecht in dieser Liga startet, am späten Donnerstagabend aus Berlin zurück kam. Neben Rienaß nahmen Antonia Köhler und Tony Palmowske auf der Trainerbank Platz.

Der VfV Spandau ist erster Anwärter auf die Landesmeisterschaft und hat bis auf ein Remis alles gewonnen. "Nach den zwei verlorenen Spielen gegen Tegel (20:36) und Narva (22:24) war uns schon klar, dass wird ganz schwer in Spandau", so der Neuruppiner Coach. Union begann hochmotiviert mit einer 5/1-Abwehrvariante. Die ersten beiden Angriffe konnten abgewehrt werden, und Ariane Neumann sogar von halblinker Position einwerfen. Danach kam Spandau mit druckvollen Kreuzbewegungen und fand die Lücken in der Unioner Abwehr. Einige gute Würfe wehrte Luisa Grünberg im Unioner Kasten ab. Gegen die platzierten Würfe von den Außenbahnen hatte sie wenig Chancen. Union verkürzte auf 2:3. Danach hatte Spandau eine starke Phase und nutzte technische Unsicherheiten beim Gegner - 7:2 für Berlin. Union verkürzte zwar über Nele Mielke auf drei Tore. Spandau nutzte die körperliche Überlegenheit geschickt aus und hatte sich zur Halbzeit einen sicheres 16:7-Polster herausgearbeitet.

In Halbzeit zwei versuchte Union weiterhin mit einer Offensiven Abwehr, die Berliner Wege zu kreuzen. Doch Spandau enteilte auf 20:9. Auszeit Union, Umstellung auf 6/0-Abwehr. Das zeigte zunächst Wirkung. Die Lücken waren jetzt nicht mehr so groß, und auch Torhüterin Grünberg steigerte sich zusehends. Union hielt den Abstand und konnte auch im Angriff Akzente setzen. Dabei hatte Lisa Röckner aus dem Rückraum gute Einwurfmöglichkeiten. "In den letzten Minuten war etwas die Luft raus, da ließen wir uns unnötige Konter einwerfen", analysierte Rudolf Rienaß die Schlussminuten, in denen Spandau von 27:17 auf 34:18 Tore erhöhte.