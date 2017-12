Rückbau für Neubau

Doris Steinkraus

Mallnow (MOZ) Im neuen Entwurf des Teilplans Windenergie der Regionalen Planungsgemeinschaft Oderland Spree taucht das Eignungsgebiet Mallnow nicht mehr auf. "Würde der neue Teilplan schon Gesetzeskraft haben, würden die Windräder in diesem Bereich nach Ablauf der Förderfrist verschwinden", erläutert Wolfgang Rump, Leiter der Planungsstelle in Beeskow. Noch aber gelte der Plan von 2004, in dem Mallnow als Windeignungsgebiet ausgewiesen ist.

Die Investoren bauen derzeit die vor Jahren errichteten Anlagen ab, um sie durch höhere und leistungsfähigere zu ersetzen. "Die haben dann natürlich, wenn der neue Teilplan beschlossen wird, Bestandsschutz", betont Rump.

Für den neuen Teilplan hatte die Regionalversammlung, in dem Vertreter aus Märkisch-Oderland, Oder-Spree und Frankfurt vertreten sind, Kriterien festgelegt. Danach sollen neue Anlagen künftig mindestens einen Abstand von 1000 m zur nächsten Wohnbebauung haben. Für bestehende Anlagen wird ein Mindestabstand von 800 m festgelegt. Der Teilplan von 2004 sah nur Abstände von 500 bis 600 m vor. Solch nah an Wohnsiedlungen stehende Windräder müssten laut Entwurf abgebaut werden. Noch aber ist es nicht so weit. Gerade wurden die mehr als 2000 Stellungnahmen zum nunmehr dritten Entwurf gesichtet. Möglicherweise wird der neue Teilplan 2018 beschlossen.