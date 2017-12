Ampelanlage an der Ortsumgehung ausgefallen

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Die Ampelanlage an der Bundesstraße 167 in Wriezen, Höhe Rondeeler Weg/Freienwalder Straße, ist ausgefallen. Das bestätigte am Dienstag Marc Balke von der Straßenmeisterei Bad Freienwalde des Landesbetriebs Straßenwesen. Mit der Wartung und Reparatur solcher Anlagen seien allerdings Fachfirmen meist mit Sitz in Berlin beauftragt.

"Wir haben die Firma über die Störung benachrichtigt, die zeitnah behoben werden soll", sagte Balke. Allerdings ist die Ampelanlage bereits seit Sonnabend außer Betrieb. Zudem können sich Kraftfahrer, die regelmäßig auf der Strecke unterwegs sind, an einen weiteren Ausfall erinnern, den es erst kürzlich gab. In Zusammenhang mit den noch immer nicht ganz abgeschlossenen Arbeiten an der Ortsumfahrung Wriezen stand aber auch dieser Ausfall nicht, hieß es aus der Straßenmeisterei.

Laut Marc Balke sei für heute vorgesehen, dass im Bereich der Kreuzung B 167/Frankfurter Chaussee die Markierungen aufgebracht werden. "Vorausgesetzt, die Witterung spielt mit", schränkte er ein. Zurzeit wird der Verkehr aus und in Richtung Vevais noch immer per Baustellenampel geregelt. Für das Gewerbegebiet Bliesdorf, das normalerweise über die Frankfurter Chaussee zu erreichen ist, ist deshalb eine Umleitung über die Landesstraße 33 ausgeschildert.

Nach den Markierungsarbeiten müsse, so Balke weiter, noch die Induktionsschleife für die Ampelanlage an der Kreuzung B 167/Frankfurter Chaussee eingebaut werden. "Dafür muss es dann aber vor allem trocken sein", erklärte er.

Unterdessen gab es am Dienstag auch eine temporäre Baustelle auf der Landesstraße 33 zwischen Wriezen und Schulzendorf. Auf einer Strecke von etwa zwei Kilometern sollen Lücken in der dortigen Baumallee geschlossen werden. Dabei handele es sich um Ausgleichsmaßnahmen im Zuge der Durchlasserneuerung zwischen Schulzendorf und Prötzel vom Sommer, informierte Frank Hundrieser, Leiter der Straßenmeisterei Bad Freienwalde des Landesbetriebs Straßenwesen, auf Nachfrage.

Das sei mit der bauausführenden Firma vorab entsprechend abgestimmt worden."Vorgesehen ist, dass in dem Bereich elf Bäume gepflanzt werden", so Hundrieser. Die Lücken in der noch recht jungen Allee seien vor allem in Folge von Unfällen entstanden.