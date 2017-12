Hinweise für die Verfolgungsjagd

Alltägliches Bild: Deutsche Polizeiautos an der Grenzbrücke sind keine Ausnahme. Für die Verfolgung von Straftätern über die Brücke hinweg gibt es aber einen engen gesetzlichen Rahmen, den die Juristin Aleksandra Ligocka jetzt wissenschaftlich erforscht h © Foto: MOZ/Frauke Adesiyan

Frauke Adesiyan

Frankfurt (Oder) (MOZ) Was dürfen deutsche und polnische Polizisten auf der jeweils anderen Seite der Grenze? Und wann dürfen sie diese zur Verfolgung überqueren? Zu diesen Themen gibt es gesetzliche Vorschriften, die allerdings einige Fragen aufwerfen, wie die Frankfurter Juristin Aleksandra Ligocka erforscht hat.

Eigentlich ist der gesetzliche Rahmen eindeutig. Wollen deutsche oder polnische Polizisten die Verfolgung von mutmaßlichen Straftätern über die Grenze hinweg aufnehmen, müssen sie sich an das Schengener Durchführungsübereinkommen halten und an dessen Erweiterung, die 2015 im deutsch-polnischen Polizeiabkommen vereinbart wurden. Doch so ganz klar ist das den Beamten im Alltag nicht, wie Aleksandra Ligocka schon beim ersten Besuch im deutsch-polnischen Polizeizentrum Swieckow erfuhr.

Aus diesem praktischen Dilemma heraus hat sie in den vergangenen Jahren erforscht, welche Vorschriften es gibt und wo Nachbesserungsbedarf besteht. Für ihre Promotion über die grenzüberschreitende Nacheile, wie die Verfolgung über die Grenze hinweg heißt, wurde sie mit dem Innovationspreis des Oberbürgermeisters ausgezeichnet.

Im Jahr 2015, das sie sich näher angeschaut hat, gab es 55 Fälle von sogenannter Nacheile an der deutsch-polnischen Grenze - in jedem Fall haben deutsche Polizisten die Grenze Richtung Polen überschritten. Sie dürfen das, wenn sie jemanden auf frischer Tat ertappt haben und es sich um eine auslieferungsfähige Tat handelt.

So eindeutig, wie es scheint, ist die Formulierung aber nicht, kritisiert Aleksandra Ligocka. "Es ist höchstkompliziert, was das heißt, auf frischer Tat", sagt sie. Sie plädiert dafür, diese Formulierung weit zu fassen. Die Polizisten müssten die Tat demnach nicht selbst beobachtet haben. Auch ein dringender Verdacht würde ausreichen.

Bei einer engen Auslegung etwa hätten deutsche Polizisten kein Recht, über die Brücke zu fahren, wenn ein junger Autofahrer im teuren Wagen nachts eine Kontrolle ignoriert und mit hoher Geschwindigkeit über rote Ampeln und die Stadtbrücke rast. Auch wenn die Erfahrung der Polizei sagt, dass es sich bei diesen Rahmenbedingungen wahrscheinlich um ein gestohlenes Fahrzeug handelt, hat sie niemanden auf frischer Tat ertappt.

"Diese Rechtsgrundlage ist mangelhaft, ein Tatverdacht müsste ausreichen", findet die junge Juristin. Andernfalls könne die unsichere Auslegung zu Zweifeln und falscher Zurückhaltung bei den Polizisten führen.

Weiteren Klärungsbedarf gibt es darüber, was auslieferungsfähige Straftaten sind, die vorliegen müssen. Auch hier ist die Gesetzeslage nicht eindeutig, gilt in Deutschland doch jeder Diebstahl als Straftat, in Polen aber erst ab einem bestimmten Wert. Darunter ist es eine Ordnungswidrigkeit.

Wenn deutsche Polizisten nach Polen fahren, müssten sie das laut Gesetz vor Grenzübertritt melden. Auch diese Vorschrift hält Aleksandra Ligocka vor allem in Zwillingsstädten wie Frankfurt und Slubice für wenig praktikabel. "Es gab aufgrund dieser Regel auch schon Nacheile-Fälle, die rechtswidrig waren", berichtet Ligocka von ihren Recherchen. Viel zu schnell sei man hier an der Brücke. Wer bremst und telefoniert habe den Täter im Zweifel verloren.

An der deutsch-österreichischen Grenze gelte die Regel, die andere Seite "unverzüglich" zu informieren. Diese Formulierung hält die Juristin für sinnvoller.

Aleksandra Ligocka weiß, in welchen sensiblen Bereich sie sich begibt. "Die Beamten bekommen Befugnisse, die sie eigentlich nur auf ihrem Hoheitsgebiet haben", erläutert sie das heikle an dem Abkommen. Die deutsch-polnische Geschichte erleichtere die Aushandlungen nicht gerade.

Dass ihre Arbeit praktischen Nutzen für die Arbeit vor Ort hat, weiß die 28-jährige gebürtige Stettinerin besonders zu schätzen. Bei einer Konferenz zu dem Thema bekundeten vor allem deutsche Beamte großes Interesse an ihren Auslegungen. Zwar habe sie kein Handbuch für Polizisten geschrieben, sagt die junge Frau. Nichtsdestotrotz hofft Aleksandra Ligocka, dass ihre Erörterungen auch in die Evaluation des deutsch-polnischen Polizeiabkommens einfließen werden.

In der Zukunft möchte sie ihre Erkenntnisse aus der Arbeit und dem Studium des deutsch-polnischen Rechts im Berufsalltag einsetzen. "Ich kann mir gut vorstellen, bei der Polizei oder der Staatsanwaltschaft im Grenzgebiet zu arbeiten", sagt sie. Schon als Kind habe sie davon geträumt, Staatsanwältin zu werden. "Ich kann mir nicht vorstellen für einen straffälligen Mandanten zu kämpfen", sagt sie. Die Verfolgung von Tätern - auch über die Grenze hinweg - ist ihr da viel lieber.