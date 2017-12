Zug evakuiert

Christopher Braemer

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wegen einer gerissenen Oberleitung musste am Dienstag früh ein Zug der Regionalexpresslinie 1 auf der Fahrt von Magdeburg über Berlin nach Frankfurt (Oder) evakuiert werden. Die Fahrgäste mussten den Zug in der Nähe des Bahnhofs Magdeburg-Neustadt verlassen, wie Bahn-Sprecher Burkhard Ahlert bestätigte. In der Folge sei es im Anschlussverkehr zu weiteren Zugausfällen und Verspätungen auf der RE1-Strecke gekommen. Erst am frühen Nachmittag konnte der reparierte Zug über Frankfurt (Oder) weiter nach Cottbus fahren.