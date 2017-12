Freiräume für Kreative in der alten Schule

Ulf Grieger

Letschin (MOZ) In der seit 2005 weitgehend leer stehenden alten Letschiner Schule soll mit dem Projekt "Arbeitsraum Oderbruch" neues Leben einziehen. Die Wirtschaftsfördergesellschaft Stic Märkisch-Oderland, die dort seit drei Jahren Existenzgründer berät, richtet Arbeitsplätze zur Vermietung ein.

Torsten Kohn ist von der Nachfrage für solche Angebote, die es in Berlin bereits verstärkt gibt, überzeugt: "Wer im Oderbruch zeitweise einen ruhigen Arbeitsplatz mit allen technischen Anschlüssen braucht, für den ist das genau das Richtige", erzählt er. Bei einem ersten Treffen mit 32 möglichen Nutzern ist er darin bestärkt worden. Kohn, den viele als Wirt des Kienitzer Cafés "Himmel und Erde" und als Schöpfer detailverliebter Oderbruch-Landkarten kennen, wird das Projekt der kreislichen Wirtschaftsfördergesellschaft Stic koordinieren. Bevor es damit jedoch so richtig losgehen kann, sind noch einige Umbauarbeiten geplant. Die werden von Landwirtschaftsministerium gefördert. Tonia Welter hat die Pläne dafür erarbeitet. Die Architektin hat schon etliche solcher "Betahaus" genannten Projekte begleitet. Die Grundidee ist stets die selbe: Freischaffende, die sich zur Erfüllung ihrer Aufträge oftmals mit anderen eng vernetzen müssen, finden dort die Gelegenheit zum gemeinsamen, aber auch individuellen Arbeiten.

Wichtig dabei: Das 1811 erbaute und von 1997 bis 1999 umfassend sanierte Schulhaus erfährt dabei keine Umnutzung. "Hier wird es keinen Imbiss oder öffentliches Café geben. Auch richtet hier keine Frisörin ihren Salon ein", betont Kohn. Aber es wird auch einen Veranstaltungsraum mit Bühne und Bar geben, wo Vorträge gehalten und Projekte präsentiert werden. Der Raum mit dem steinernen Wappentier Letschins im Erdgeschoss eignet sich bestens dafür. Das Lehrerzimmer dahinter wird zum Koordinatorbüro.

Die bisherigen Klassenräume, in denen es fast so aussieht, als hätte dort erst gestern der Unterricht geendet, bekommen ganz nach Wunsch der Interessenten eine Einrichtung, die sich für das kooperative Arbeiten eignet. Bereits jetzt seien alle wichtigen Anschlüsse im Haus vorhanden , erklärt Kohn. Während das Dachgeschoss und das Erdgeschoss vom Stic genutzt wird, gibt es für die kommunal verwalteten Klassenräume noch andere Belegung. So übt dort der Letschiner Mädchenchor und eine Selbsthilfegruppe trifft sich. Dies seien aber Nutzungen, die sich mit dem Projekt vereinbaren lassen, schätzt Kohn nach Gesprächen mit dem Bürgermeister ein.

Unter dem einstigen Schul-dach gibt es einen großen Konferenzraum, der wie die Caféteria im Erdgeschoss für die gemeinschaftliche Nutzung durch die Arbeitsplatz-Mieter vorgesehen ist. Denn das Vernetzen, das Entwickeln gemeinsamer Projekte bis hin zur Neugründung von Firmen sind Ziele des "Arbeitsraums Oderbruch". Es gibt bereits Interessenten. Die Filmhochschule München, die gerade in Wollup einen Film dreht, sowie Neu-Oderbrücher, die nicht wegen jedem Auftrag nach Berlin pendeln wollen, finden hier gut ausgestattete Arbeitsplätze. Landwirte haben die Idee, die Vermarktung ihrer Produkte zu koordinieren. Touristische und kulturelle Akteure sowohl aus dem nördlichen wie aus dem mittleren und südlichen Oderbruch wollen dort für sich werben und sich vernetzen.

Am Freitag lädt das Stic ab 16 Uhr im Rahmen des Lebendigen Adventkalenders in die alte Schule ein, um das Projekt vorzustellen