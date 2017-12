Awo-Hof bittet um Futterspenden

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Der Awo-Erlebnishof ist nicht nur eine tolle Adresse für Kinderfreizeiten. Auch zahlreiche Tiere, die niemand mehr haben will, finden hier Kost und Logis. Weil es immer mehr werden, bittet die Einrichtung erstmals um Futterspenden.

Rund 12 700 Übernachtungen von Teilnehmern der Kinderfreizeiten haben Heike Schönberg und ihr Team vom Awo-Erlebnishof in Beeskow in den Knochen. Die Saison war fast so erfolgreich, wie das Rekordjahr 2016 mit mehr als 13 000 Übernachtern. Nun sind saisonal bedingt keine Kinder mehr im Haus. Somit kommen die ganzjährigen Bewohner stärker in den Blick.

Der Winter verspricht ein langer und kalter zu werden, und die vielen zwei- und vierbeinigen Bewohner haben einen hohen Kalorienbedarf. "Wir bitten daher alle interessierten Bürger um Futterspenden, so die Leiterin der Einrichtung. Die Aktion sei eine Premiere. "Wir wollen testen, wie viel ein solcher Aufruf bringt." Gesammelt werden Obst, Gemüse, Kartoffelschalen, Zweige von Obstbäumen zum Knabbern, Katzenfutter, Stroh und Heu. Am Zaun des Awo-Hofs, am Awo-Hort der Grundschule an der Stadtmauer, an der Awo-Kita Benjamin Blümchen und bei der Eisbahn auf dem Marktplatz sind blaue Tonnen mit gelben Deckeln aufgestellt. Dort können Bürger ihre Futterspenden hinterlegen.

Wie viele Tiere insgesamt den Haustierhof der Awo bewohnen, kann nur geschätzt werden. Die Zahl der größeren Tiere ist jedoch bekannt: Zwei Esel, zwei Ponys, fünf Schafe, eine Ziege, drei Schweine, fünf Katzen, zwei Hunde sowie eine nur zu schätzende Zahl an Hühnern, Enten, Kaninchen, Meerschweinchen, Ziervögel und Chinchillas. Die Tiere sind allesamt Lebewesen, die kein anderer mehr als Haustiere bei sich haben will. Einige davon stammen vom Tierschutzligadorf Ausbau Kirschberg. Über die Jahre sind es immer mehr Tiere geworden, die in Beeskow Asyl gefunden haben. "Angefangen haben wir 1999 mit einem Pony, einem Esel, zwei Katzen und ein paar Chinchillas", erinnert sich Heike Schönberg. Der Um- und Ausbau des Awo-Hofs im Jahr 2014 habe weitere Kapazitäten geschaffen und die Haltungsbedingungen verbessert.

Die Einrichtung integriert die Tiere in die Freizeitangebote für die Kinder. So gibt es die Freizeit "Esel, Schafe und Co. - Erlebnisse auf dem Haustierhof". Auch die beiden Hunde Fenja und Minimi, die im Frühjahr fertig ausgebildetet Therapiehunde sind, stehen für die Programmgestaltung bereit. Heike Schönburg hat sich zur Kyno-Therapeutin (Hunde-Therapeutin) weitergebildet und wird ebenfalls ab Frühjahr mit Integrationsgruppen, verhaltensauffälligen Kindern und Kindern aus stationären Einrichtungen arbeiten.

"Unser Hauptaugenmerk liegt darin, Kindern eine bewussten und Umgang mit Tieren und der Umwelt zu vermitteln", so die Leiterin der Einrichtung. Es gehen um Verantwortung, Respekt, eigenes Erleben und Teamgeist.