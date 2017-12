Shoppen am Sonntag in der Innenstadt

Jörg Kühl

Beeskow (lit) Am dritten Advent öffnen die Händler der Beeskower Innenstadt noch einmal ihre Türen für den verkaufsoffenen Sonntag. Es sei fast die letzte Möglichkeit, noch rechtzeitig Weihnachtsgeschenke für seine Lieben zu besorgen, lockt Kathrin Paul-Weckewitz, Geschäftsführerin der Märkischen Tourismuszentrale.

Ein Besuch der Beeskower Händler am Sonntag von 13 bis 18 Uhr lohne sich "auf alle Fälle", so die Tourismusexpertin. "Denn auch in diesem Jahr haben sich die teilnehmenden Geschäfte wieder verschiedene Aktionen ausgedacht. Es gibt viel zu erleben und zu entdecken in gewohnt angenehmer Atmosphäre."

Um 14 Uhr findet beispielsweise in der Turmboutique im Rahmen der Aktionstürchen-Aktion der Stadt eine Modenschau statt. Zudem winken in ausgewählten Geschäften Freikarten für die Eisbahn auf dem Marktplatz.

Auch die Märkische Oderzeitung verlost wieder 5 x 2 Freikarten für die Eisbahn. Rufen Sie heute von 9.30 bis 9.45 Uhr unter Tel. 03366 40250 an. Die ersten fünf Anrufer gewinnen.