Berlin will Informationsverbot für Schwangerschaftsabbruch kippen

dpa

Berlin (dpa) Wenn Frauen eine Schwangerschaft abbrechen wollen, können sie das nach einem Beratungsgespräch legal tun. Doch Ärzte, die solche Eingriffe durchführen, dürfen das nicht laut sagen. Widersinnig? Rot-Rot-Grün in Berlin jedenfalls sieht Handlungsbedarf.

Der rot-rot-grüne Berliner Senat will das seit mehr als 80 Jahren geltende Informationsverbot für Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland kippen. Die Senatoren beschlossen am Dienstag eine Bundesratsinitiative mit dem Ziel, den Paragrafen 219a aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. Er sei ein Relikt aus der Nazizeit, erschwere Frauen den Zugang zu Informationen und kriminalisiere die Ärzteschaft, erklärte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne).

Frauen in Deutschland hätten sich das Recht auf Schwangerschaftsabbruch erkämpft, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SPD). Dass darüber nicht informiert werden dürfe, sei absurd. Der Paragraf 219a widerspreche dem Recht auf Informationsfreiheit und Selbstbestimmung. "Er muss weg, und zwar schleunigst."

Laut Gesetzentwurf soll es Ärzten künftig möglich sein, sachliche Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen in der Öffentlichkeit anzubieten. Die Berliner CDU kritisierte den Vorstoß.

Bundesweit Aufsehen hatte zuletzt der Fall einer hessischen Ärztin ausgelöst. Das Amtsgericht Gießen hatte die Medizinerin Ende November zu 6000 Euro Geldstrafe verurteilt, weil sie auf ihrer Webseite Abtreibung als Leistung angeboten hatte.

Sie hatte bis zur vergangenen Woche mehr als 135 000 Unterstützer, die ihre Online-Petition für ein stärkeres Informationsrecht von Frauen zur Abtreibung unterzeichnet haben. Auch SPD und Grüne im Bundestag streben die Abschaffung des Paragrafen 219a an.

Die Berliner Grüne-Fraktionschefin Silke Gebel sieht neben der Bundesratsinitiative noch andere Möglichkeiten: "Der Berliner Senat könnte schon heute darüber aufklären, was bei Schwangerschaftsabbrüchen rechtlich zu beachten ist und welche Ärzte dies anbieten", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

Gebel verwies auf Hamburg, wo sich entsprechende Informationen auf den Internetseiten der Gesundheits- und Verbraucherschutzbehörde finden. Dort gibt es rechtliche Erläuterungen, Schilderungen, was beim Abbruch passiert, sowie Listen von Beratungsstellen und Ärzten.

Die Berliner CDU-Chefin Monika Grütters erklärte, in der neu angestoßenen Debatte gehe es nicht um die Entscheidungsfreiheit der Frau, "sondern darum, Schwangerschaftsabbrüche in Zukunft geschäftsfördernd und legal bewerben zu dürfen".

Die CDU stehe für den Schutz ungeborenen Lebens und sei gegen eine Änderung des Paragrafen §219a. "Schwangerschaftsabbrüche müssen weiterhin mit Sensibilität behandelt werden. Es darf kein Geschäftsmodell gefördert werden, das auf der Tötung ungeborenen Lebens beruht", so Grütters.

In Deutschland ist ein Schwangerschaftsabbruch bis zur zwölften Schwangerschaftswoche straffrei, wenn die Frau zuvor eine Beratung in einer staatlich anerkannten Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle in Anspruch genommen hat.