Reh gerät in Gegenverkehr

Fürstenwalde (amd) Leichte Verletzungen haben zwei Autofahrer am Dienstagmorgen vom Zusammenstoß mit einem Reh davongetragen. Gegen 10.25 Uhr fuhren sie auf der Kreisstraße zwischen Fürstenwalde und Braunsdorf, als ein Reh gegen den VW Golf des einen Fahrers stieß. Durch den Aufprall wurde das Tier in den Gegenverkehr geschleudert und prallte gegen einen weiteren Pkw. Sowohl dessen 34-jährige Fahrerin als auch die 47 Jahre alte Fahrerin des Golfs erlitten leichte Verletzungen, die ambulant behandelt wurden. Das Reh verendete noch am Ort des Geschehens. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 4000 Euro.