Polizeibericht Schwedt vom 13.12.2017

MOZ

Uckermark (MOZ) Ermittlungen zu Tankbetrug

Schwedt. Wegen Tankbetrugs ermitteln Kriminalisten der Inspektion Uckermark. Am Montag gegen 16.45 Uhr war ein weißer Kastenwagen an die Tankstelle in der Berliner Allee gefahren. Ein Mann betankte das Fahrzeug etwa im Wert von 40 Euro und setzte dann seine Fahrt fort, ohne die Rechnung zu bezahlen. Der Unbekannte wird beschrieben mit einer Größe von 165 bis 170 cm und von pummeliger Gestalt. Zur Tatzeit trug er eine Schiebermütze und eine Winterjacke.

Hausfassaden beschmiert

Prenzlau. Am Dienstagvormittag wurden bei der Polizei Graffitischmierereien angezeigt. Betroffen sind zwei Häuser in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Hier hatten sich in den Nachtstunden wahrscheinlich Schmierfinken an den Hausfassaden ausgetobt. Kriminalisten der Inspektion Uckermark ermitteln jetzt wegen Sachbeschädigung.