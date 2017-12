Polizeibericht Eberswalde vom 13.12.2017

MOZ

Eberswalde (MOZ) Autodiebstahl gescheitert

Biesenthal. In der Nacht zum Dienstag drangen unbekannte Täter in einen Ford Fiesta ein, den der Besitzer im Grünen Weg abgestellt hatte. Der Versuch, das Auto über ein Kurzschließen zu starten, misslang. So verließen die Täter das aufgebrochene Fahrzeug wieder. Sie hinterließen jedoch Werkzeug, auf dem die Kriminalisten Spuren sicher konnten.

Unfall führt zu Straßensperrung

Eberswalde. Zu einem Unfall wurde die Polizei am Dienstagmorgen gerufen. Gegen 9.20 Uhr waren in der Breiten Straße ein Audi und ein Ford kollidiert. Der 22-jährige Ford-Fahrer wurde leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Unfallstelle zeitweilig gesperrt werden.

Dieselkraftstoff abgezapft

Ahrensfelde. Dieselkraftstoffdiebstahl wurde der Polizei am Dienstag angezeigt. Unbekannte hatten sich in der Nacht an zwei Lastkraftwagen bedient. Die Fahrzeuge waren in der Rudolf-Diesel-Straße geparkt. Der Schaden wird mit 700 Euro angegeben.

Garageneinbruch mit hohem Schaden

Eberswalde. Bei einem Garageneinbruch am Montag in der Ruhlaer Straße entwendeten die Diebe Winterreifen auf Alufelgen, Musikequipment und Werkzeug im Wert von 1400 Euro.