Polizeibericht Strausberg vom 13.12.2017

Margrit Meier

Strausberg (MOZ) Mieter erlitt Verbrennungen

Hoppegarten. Montagvormittag ist in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus Am Güterbahnhof ein Brand ausgebrochen. Der 65 Jahre alte Mieter musste mit Verbrennungen in ein Krankenhaus gefahren werden. Nach ersten Erkenntnissen könnte eine brennende Zigarette zum Brandausbruch geführt haben. Die betreffende Wohnung ist vorerst nicht mehr nutzbar. Die anderen Mieter blieben unverletzt. Ein Essenlieferant, der sich gerade im Haus befand, erlitt eine leichte Rauchvergiftung. Die Polizei beschlagnahmte für kriminaltechnische Untersuchungen die Wohnung und nahm die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung auf.

Münzsammlung mitgenommen

Waldesruh. Unbekannte brachen zwischen dem 8. und 11. Dezember die Terrassentür eines Eigenheimes in der Straße An der Trainierbahn auf und durchsuchten sämtliche Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen sie Geld, eine Münzsammlung und andere Wertgegenstände. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf.

Randalierer festgenommen

Müncheberg. In der Poststraße kam es am Montagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 18- und einem 20-Jährigen. Der 18-Jährige fiel kurz darauf erneut auf, als er lautstark mit einem Kumpel diskutierte. Da der Teenager den Anweisungen der Polizisten nicht folgen wollte, musste er den Abend in Obhut der Polizei zubringen. Bei der Durchsuchung seiner Kleidung fanden die Beamten noch mehrere Tütchen mit Anhaftungen von drogenähnlichen Substanzen.

Q 7 hielt Startversuchen stand

Strausberg. Am Dienstag gegen 11.45 Uhr wurde die Polizei in die Straße Am Annatal gerufen. Dort hatten Unbekannte die Fahrertür eines Audi beschädigt und waren so ins Fahrzeuginnere vorgedrungen. Doch schafften es die Täter nicht, den Q 7 zu starten. Somit blieb es beim Sachschaden von rund 1000 Euro.

LED-Strahler verschwunden

Herzfelde. Am Montag zwischen 4 und 5 Uhr sind Unbekannte über einen Zaun Am Heidefeld gestiegen und haben einen LED-Strahler gestohlen. Schaden: rund 100 Euro.

Auto gestohlen

Neuenhagen. Die Polizei wurde am Dienstag gegen 7.30 Uhr über einen Autodiebstahl informiert. Entwendet worden war ein VW CC von seinem Abstellplatz in der Annenstraße. Der Wert wird auf 25 000 Euro geschätzt.