Polizeibericht Freienwalde vom 13.12.2017

Karin Sandow

Freienwalde (MOZ) Grill und Schubkarre verschwunden

Neulewin. Aus einem Gartenhäuschen in Güstebieser Loose haben unbekannte Täter zwischen dem 6. und 11. Dezember einen Standgrill und eine Schubkarre gestohlen. Um an die Gegenstände zu gelangen, brachen sie ein Vorhängeschloss auf. Der Schaden beträgt etwa 250 Euro.

18-Jähriger verbringt Abend in der Zelle

Müncheberg. In der Müncheberger Poststraße kam es am Montagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 18- und einem 20-Jährigen. Es wurde niemand verletzt, aber der 18-Jährige fiel kurz darauf erneut auf, als er lautstark mit einem Kumpel diskutierte. Da er den Anweisungen der Polizisten nicht folgen wollte, musste er den Abend in Obhut der Polizei zubringen. In seiner Kleidung wurden auch mehrere Tütchen mit Anhaftungen drogenähnlicher Substanzen gefunden.

Fahrzeuge zusammengestoßen

Altranft. Wegen eines Vorfahrtsfehlers sind am Dienstagmorgen auf der B 67 am Abzweig Altranft ein VW Caddy und eine Renault Clio zusammengestoßen. Es wurde niemand verletzt, die Autos konnten weiterfahren. Der Schaden beträgt etwa 2000 Euro.