Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 13.12.2017

Karin Sandow

Frankfurt (MOZ) Handtasche einer 57-Jährigen geraubt

Am Montag ist kurz nach 18 Uhr in der Dr.-Salvador-Allende-Höhe eine 57-jährige Frau überfallen und beraubt worden. Ein noch Unbekannter hatte sie von hinten gestoßen, sodass sie zu Fall kam. Der Mann versuchte dann, ihr die Handtasche zu entreißen, was ihm auch trotz Gegenwehr der Frau gelang. Die Frau erlitt bei Sturz und Gerangel Verletzungen am Kopf. Von dem Täter fehlt noch jede Spur.

Mutmaßliche Einbrecher gestellt

Dank einer guten Personenbeschreibung konnten in Eisenhüttenstadt fünf Jugendliche gestellt werden, die verdächtigt werden, am späten Montagabend in eine Apotheke an der Friedrich-Engels-Straße eingebrochen zu sein. Die 14 bis 16 Jahre alten Jugendlichen sind der Polizei bereits bekannt. Auch zwei offensichtlich tatbeteiligte Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren wurden gestellt. Gegen sie alle wird wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall ermittelt.

Einbrecher scheitern an Eingangstüren

Zwei Einbruchsversuche wurden am Montag in Fürstenwalde gemeldet. An der Eisenbahnstraße versuchten Unbekannte in ein Bekleidungsgeschäft, an der Alten Petersdorfer Straße in ein Einfamilienhaus zu gelangen.

Ölspur am Oderhang

Am Oderhang ist am Montagvormittag eine Ölspur entdeckt worden. Der Verursacher ist nicht bekannt. Es wurden fünf Sack Ölbindemittel aufgebracht und die Gefahrenstelle mit Schildern gekennzeichnet.

Geblitzt wird heute unter anderem an der Fürstenwalder Poststraße in Richtung Rosengarten.