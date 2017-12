Investitionen verdoppelt

Martin Stralau

Schöneiche (MOZ) Etwas mehr als 7,5 Millionen Euro investiert die Gemeinde Schöneiche 2018. Etwa doppelt so viel wie 2017. Die Maßnahmen reichen vom Neubau der Kita in der Jägerstraße bis zu den ersten Projekten aus den Konzepten zum Gehweg- und Sandstraßenausbau. Die Gemeindevertreter haben den Etat beschlossen.

Das größte Vorhaben bei den Investitionen ist der Neubau der Kita in der Jägerstraße mit 1,9 Millionen Euro. Ganz vorn mit dabei ist auch die Schaffung von acht Sozialwohnungen im Bunzelweg 19D. In den Bau fließen 875 000 Euro. Für diese Maßnahme konnte Bürgermeister Ralf Steinbrück den Gemeindevertretern in der vorigen Woche noch eine gute Nachricht überbringen. Er habe Ende November einen Fördervertrag mit der Investitionsbank des Landes (ILB) unterschrieben. "Die Gemeinde erhält einen Baukostenzuschuss in Höhe von 202 200 Euro sowie ein zinsfreies Förderdarlehen in Höhe von 419 000 Euro", sagte Steinbrück. Die Bauleistungen seien bereits ausgeschrieben und die ersten Gewerke vergeben. Die Arbeiten sollen im Januar starten und Ende November 2018 abgeschlossen sein.

Was den Ergebnishaushalt betrifft, so bewegt sich das geplante Plus von 512 000 Euro in etwa auf der Höhe der geplanten Ergebnisse der letzten Jahre, sagt Steinbrück. "In der Realität waren die Ergebnisse besser." Man habe hier vorsichtig geplant. Das trifft auch auf die Steuern und ähnlichen Erträge zu, bei denen der Ansatz in der Planung von 10,4 auf 10,6 Millionen Euro angehoben wurde. "Wir hatten dieses Jahr Mehreinnahmen im Bereich der Einkommen- und Umsatzsteuer. Diese erwarten wir auch im kommenden Jahr", sagt Steinbrück. Bei der Einkommensteuer sind es 150 000 Euro mehr, bei der Umsatzsteuer 54 000 Euro.

Die gute wirtschaftliche Lage im Ort hilft der Gemeinde dabei, Bereiche zu finanzieren, die ohne Zuschussbedarf nicht auskommen würden, weil ihre Aufwendungen größer sind als ihre Erträge. So fließen beispielsweise in die Kitas 1,8 Millionen Euro und in die beiden Grundschulen 963 000 Euro. Aufgaben rund um die Gemeindestraßen, dazu zählen zum Beispiel der Winterdienst, Beleuchtung und Instandhaltung, werden mit 1,2 Millionen Euro bezuschusst. In den Bereich Sport (Sporthallen und Sportplatz) fließen 508 000 Euro. "All diese Ausgaben sind sehr wichtig, da sie dafür sorgen, die Lebensqualität im Ort zu halten und teilweise zu erhöhen", betonte Steinbrück.

Philip Zeschmann (BBS/UBS) wollte in der Debatte vor der Beschlussfassung zum Haushalt wissen, warum in der mittelfristigen Finanzplanung der kommenden Jahre 100 000 Euro fehlen, die sicherheitshalber für den Bau einer Sporthalle einkalkuliert werden sollten. "Im Finanzausschuss hat es dazu einen Patt gegeben, ich verstehe nicht, warum sie nicht drinstehen." Steinbrück erklärte, dass der Hauptausschuss sich mit fünf zu zwei Stimmen dagegen ausgesprochen hatte. "Bei vielen Gemeindevertretern hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass wir wegen der Aussicht auf eine weiterführende Schule erst mal keine Vorsorge treffen müssen." Die Schule würde ja eine Turnhalle beinhalten. Andreas Bachhoffer (CDU) lobte den Etat-Entwurf. "Das ist ein Haushalt, um den uns viele Gemeinden beneiden." Die Gemeindevertreter stimmten ihm mit 13 Ja-Stimmen bei fünf Enthaltungen zu.