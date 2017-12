Puhdy zu Gast in Woltersdorf

MOZ

Woltersdorf (je) Er war schon öfter mal zu Besuch in der Alten Schule - jetzt gibt "Puhdys"-Urgestein Peter "Eingehängt" Meyer ein Konzert in Woltersdorf. Am Freitag, ab 20 Uhr, wird er zum Saxophon greifen und Songs und Geschichten aus fast 50 Jahren der ostdeutschen Kultband zum Besten geben. Begleitet wird Peter Meyer von seinem Enkel Ludwig am Piano, außerdem sind Frank Proft und Sandra (Gitarre und Gesang) dabei.

Der Saal in der Alten Schule (Rudolf-Breitscheid-Straße 27) ist so gut wie ausverkauft, sagt Katrin Fleischer vom Betreiberverein. "Wer noch Karten haben will, sollte sich beeilen." Der Eintritt kostet zehn Euro.