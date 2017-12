Niederlage in der Hauptstadt

Kathrin Conrad

Berlin (MOZ) Zum letzten Spiel im Jahr 2017 fuhren die Kegel-Frauen des 1. KSC Seelow zu den Führenden der Verbandsliga vom SKC Kleeblatt Berlin. Trotz der Souveränität der Berliner wollten sich die KSC-Frauen gut präsentieren, da man die letzten Spiele gewonnen hatte.

Im ersten Durchgang mit Cornelia Müller-Iser und Elvira Eichhorst hatten die Berliner schnell die Nase vorn. Vor allem Elviras Eichhorsts Gegnerin hatte einen Sahnetag. Sie spielte 574 Holz und konnte Elvira Eichhorst gleich mal 108 Holz abnehmen. Cornelia Müller-Iser erwehrte sich lange, doch auch sie konnte nichts Positives für ihre Mannschaft erreichen. So musste der zweite Durchgang mit einem Rückstand von beträchtlichen 143 Holz und null Satzpunkten sein Spiel aufnehmen.

Martina Willer begann stark und beherrschte ihre Gegnerin. Der erste Mannschaftspunkt war für die Seelowerinnen gesichert. Gerhild Maudrich hingegen war an diesem Tag ihrer Gegnerin unterlegen. Der zweite Durchgang endete 1:1 in den Punkten. Der Rückstand wuchs sogar noch auf 166 Holz an.

Der letzte Durchgang mit Ilona Jänike und Kathrin Conrad wollte nun wenigstens noch etwas Korrekturkosmetik betreiben. Beide fanden gut ins Spiel. Ilona Jänike hatte aber eine starke Widersacherin und musste am Ende doch den Mannschaftspunkt hergeben. Kathrin Conrad konnte ihrer Gegnerin alle Satzpunkte abnehmen und den Mannschaftspunkt souverän sichern. Am Ende siegte Berlin klar mit 6:2Mannschaftspunkten und 3077 zu 2959 Holz.