FRC 90 holt drei Medaillen

Hubertus Rößler

Frankfurt (Oder) (MOZ) Bei den offenen Nachwuchs-Landesmeisterschaften im Omnium in der Oderlandhalle hat sich der Gastgeber Frankfurter Radsportclub 90 drei Medaillen gesichert. Mike Thiede wurde bei den Junioren Landesmeister, Sophie Zinke fuhr bei den Juniorinnen auf Rang 2 und Malte Maschke wurde in der Jugend Dritter.

Insgesamt 75 Starter gingen am Sonnabend in der Oderlandhalle auf die Bahn. "Wir haben leider viele Ausfälle durch die Grippewelle zu verkraften. Aber dennoch sind wir mit dem Wettkampf zufrieden. Die Winterbahn-Wettbewerbe an den vergangenen beiden Wochenenden waren eine gute Vorbereitung für die Landesmeisterschaften der Nachwuchsfahrer", sagte Dan Radtke. Der Geschäftsführer des Frankfurter Radsportclubs 90 war auch mit dem Abschneiden seiner Schützlinge zufrieden. "Drei Medaillen sind eine gute Ausbeute. Dazu kommen noch mehrere Fahrer, die bei uns trainieren, aber für andere Vereine starten."

Zufrieden zeigte sich auch Ingo Messerschmidt, der am Frankfurter Leistungsstützpunkt die weibliche U15 und U17 sowie die Schüler U15 trainiert. "Jeder hat versucht, sein Bestmögliches herauszuholen, daher können wir zufrieden sein. Für den Nachwuchs sind die Titelkämpfe ein schöner Abschluss des sportlichen Jahres", erklärte der Trainer. Die Fahrer gingen in fünf verschiedenen Altersklassen in jeweils vier Disziplinen an den Start: Scratch, Temporunden, Ausscheidungsfahren und Punktefahren. Am Ende wurden die Gesamtpunkte addiert.

Bernd Drogan, Cheftrainer des Brandenburgischen Radsport-Landesverbandes, war ebenfalls vor Ort und hielt Ausschau nach den größten Talenten. "Die Meisterschaften sind der letzte Jahreshöhepunkt im Nachwuchsbereich und werden gut in unser Trainingskonzept eingebaut. Wir begleiten viele Talente seit Anfang an - so wie Mike Thiede, der auch bei den Deutschen Meisterschaften im Omnium, die am Freitag ebenfalls hier in Frankfurt stattfinden, eine gute Rolle spielen kann", sagte Drogan. Überhaupt seien die Wettkämpfe eine gute Vorbereitung für das kommende Wochenende. Der Cheftrainer sprach auch über Leon Heinschke, der vom FRC 90 ab dem kommenden Jahr in das U-23-Team von Sunweb wechselt. "Er hat damit einen ersten Schritt gemacht. Wenn er weiterhin gesund und fleißig bleibt und im Training gut durchzieht, hat er gute Möglichkeiten, vielleicht einmal bei den großen Klassikern mitzufahren", meinte Drogan.

Während Leon Heinschke am Freitag bei den Männern an den Start geht, konnte Mike Thiede vom FRC 90 bereits seine Klasse zeigen und sicherte sich souverän den Landesmeistertitel bei den Junioren. Der 17-Jährige zeigte in allen vier Disziplinen eine gute Leistung und kam auf 135 Punkte. Der Zweitplatzierte Franz Werner, der für den Chemnitzer PSV fährt, sicherte sich mit 13 Punkten Rückstand die Silbermedaille vor Nicolas Heinrich vom ESV Lok Zwickau.

Bei den Juniorinnen fuhr Sophie Zinke vom FRC 90 auf Rang 2. Den Titel sicherte sich Lilian Meißner vom RSC Cottbus. Die Bronzemedaille in der Jugend gewann der Frankfurter Malte Maschke.