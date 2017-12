Progroup unterstützt Verein

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen der Progroup AG, die auch einen Standort in Eisenhüttenstadt hat, wurden Spenden zur Förderung der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gesammelt. Davon profitiert auch der Verein Wi-Wa-Wunderland. Derweil ist die Papierfabrik in Eisenhüttenstadt voll ausgelastet.

Wenn Paketdienstleister unter anderem auch in der Region gerade zu Weihnachten wieder Unmengen von Päckchen und Paketen ausliefern, dann ist es gut möglich, dass die Empfänger gleichsam auch ein Stück Eisenhüttenstadt mitgeliefert bekommen. Denn in der Stahlstadt steht eine Fabrik der Progroup AG, die Papier herstellt, das weiter zu Wellpappe verarbeitet wird, aus der alle möglichen Kartons und Verpackungen entstehen. Kein Wunder, dass angesichts des steigenden Versandhandels Maximilian Heindl, Sohn des Firmengründers Jürgen Heindl und stellvertretender Vorstand der Progroup AG, für den Eisenhüttenstädter Standort feststellt: "Die Auslastung der Papierfabrik ist sehr gut." Das Werk sei voll ausgelastet. 150 Mitarbeiter sind in der Papierfabrik beschäftigt, 40 weitere in dem dazugehörigen Kraftwerk in direkter Nachbarschaft. Pro Jahr werden im Schnitt 650000 Tonnen Papier hergestellt, die fast zu 85 Prozent in eigenen Werken, die sich unter anderem in Polen, Tschechien und England befinden, zu Wellpappe weiterverarbeitet werden. Daraus wieder entstehen Pappverpackungen. Der Bedarf dafür steigt ständig. Maximilian Heindl verweist nicht nur auf den Internethandel. Auch die Dezentralisierung der Produktion zum Beispiel in der Autoindustrie führt dazu, dass Teile verschickt werden müssen - natürlich in Kartons. Größere Investitionen sind derzeit in Eisenhüttenstadt nicht vorgesehen, auch wenn Maximilian Heindl darauf verweist, dass die Produktionsabläufe ständig optimiert werden. Ein einstelliger Millionenbetrag fließt so nach Eisenhüttenstadt.

Als Jürgen Heindl vor 25 Jahren die Progroup gegründet hat, deutete sich der rasante Anstieg des Internethandels erst an. Inzwischen gehört das Unternehmen mit den zwei Papierfabriken (Propapier) und den neun Wellpappformatwerken (Prowell) zu den Großen in der Branche in Zentraleuropa. Grund genug, die 25 erfolgreichen Jahre, an denen der Eisenhüttenstädter Standort seit 2010 Anteil hat, zu feiern.

Von der Jubiläumsfeier des Familienunternehmens profitiert auch der Eisenhüttenstädter Verein Wi-Wa-Wunderland. Denn wie Herta Heindl, Ehefrau des Vorstandsvorsitzenden Jürgen Heindl, am Dienstag in Eisenhüttenstadt sagte, wurden die Gäste gebeten, Spenden zu geben für die Förderung von Kindern und Jugendlichen im Bildungsbereich. Ausgewählt wurden Projekte an Produktionsstandorten.

Ideen, was mit den 12500 Euro, die Herta und Maximilian Heindl symbolisch in Form eines großen Schecks im Jugendtreff "Juke" an der Goethe-Grundschule überreichten, geschehen soll, gibt es schon. Passend zum Spender stellte Brita Bärwolf-Meinel, Vorsitzende des Vereins, das Projekt Papier und Mensch vor, das nun mit Kindern und Jugendlichen realisiert werden soll. Wie vielfältig Papier ist, zeigen schon die Vorschläge für das Projekt, zum Beispiel selber Papier herzustellen.

Wie interessant das Alltagsprodukt Pappe ist, zeigte Anica Lippert. Sie ist Leiterin des Labors bei Propapier in Eisenhüttenstadt, demonstrierte, wie aus Altpapier unter anderem mit Hilfe von viel Wasser neues Papier entsteht. Bei der Gelegenheit lernten die Schüler, dass in die Papiertonne tatsächlich nur Papier und Kartonage gehört. Denn Fremdkörper wie Folien, Plastik und sogar Sand müssen in der Eisenhüttenstädter Fabrik vorher erst aufwendig aussortiert werden. Erstaunt zeigten sich die Kinder auch, wie vielfältig die Arbeitsbereiche in der Papierfabrik sind und wie viele Berufe von der Laborantin, über den Schlosser bis hin zum Papiermacher benötigt werden.