2018 beginnen Vorplanungen für Schulsporthalle

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (lö) In der heutigen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung soll auch über die Prioritätenliste abgestimmt werden, die die wichtigsten und vordringlichsten Investitionen im Straßen- und Hochbau auflistet. Ein Projekt ist unter anderem der Neubau einer Schulsporthalle in Schönfließ. Schon seit Jahren gibt es Kritik daran, dass das jetzige Objekt, das für den Schulsport genutzt wird - der ehemalige Tanzsaal einer Gaststätte - nicht den Anforderungen entspricht. Zwar sind in der Zwischenzeit dort umfangreicherere Sanierungen vorgenommen worden. Doch der Vorschlag, eine Turnhalle neu zu bauen, hat eine Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung gefunden.

Auch wenn diese Maßnahme mit höchster Priorität versehen ist, wird es wohl noch einige Zeit dauern, bis es zu einer Realisierung kommt. Michael Reichl, Leiter des Fachbereiches Bauen und Liegenschaftsverwaltung, sagte jüngst im Hauptausschuss, dass im nächsten Jahr eine Vorplanung in Auftrag gegeben wird. Dabei sollen verschiedene Varianten geprüft werden, zum Beispiel, ob eine Einfelder- oder Zweifelderhalle gebaut wird. Danach richten sich auch die Kosten.

Wie das Projekt finanziert werden soll - im Raum stehen zwei Millionen Euro - ist völlig offen. Immerhin gibt es einen Standort für das Gebäude, und zwar auf dem Sportplatz in Schönfließ. Das kostet der Stadt zwar kein Geld, Michael Reichl deutete aber schon einmal ein Problem an, das womöglich mit höheren Kosten verbunden sein wird. So ist das Grundstück weder verkehrlich erschlossen, auch könnte die Erschließung mit Medien wie Abwasser aufwendig werden.

Derweil kritisierte Gerald Staar (CDU) im Hauptausschuss, dass in die bestehende Turnhalle weiter investiert werde. So stehen in der Prioritätenliste brandschutztechnische Maßnahmen, die mit 46000 Euro veranschlagt werden. Das Geld könne man zugunsten des Neubaus einsparen. Alles andere sei aus seiner Sicht Geldverschwendung. Allerdings wies Michael Reichl darauf hin, dass das Gebäude auch später weiter genutzt wird.