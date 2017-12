Kostendilemma in der Altenpflege

Julia Lehmann

Oderberg (MOZ) Pflegekräfte der Awo-Seniorenheime in Oderberg bekommen mehr Gehalt. Endlich, rufen diese. Der Bezirksverband Brandenburg Ost hat dort eine Infoveranstaltung gegeben. Wie soll ich das zahlen?, fragen sich dagegen Bewohner und Angehörige, auf die höhere Kosten warten.

Weihnachtliche Dekoration hin oder her, im Seniorenzentrum "Theodor Fontane", eines von zweien, das die Awo in Oderberg betreibt, kann von Besinnlichkeit keine Rede sein. Der Bezirksverband Brandenburg Ost hat zu einer Abendveranstaltung eingeladen, um über die Entgelterhöhungen zu informieren. In drei Bezirksverbänden werden ab Februar 2018 höhere Löhne gezahlt. Diese Erhöhung wird auf die Kosten umgelegt. Bewohner sollen etwa 15 Euro am Tag mehr zahlen, zum Teil bis zu 500 Euro im Monat, je nach Pflegestufe.

In 13 Jahren hätte der Bezirksverband 50 Prozent seiner Mitarbeiter verloren, erklärt Sebastian Gütschow, Awo-Abteilungsleiter für Altenhilfe. In 2017 kommen auf 100 freie Stellen gerade einmal 32 Mitarbeiter. Wenn die Pflegebranche nicht endlich attraktiver werde, sei der Pflegebedarf schon bald nicht mehr zu stemmen. Eine Anpassung der Gehälter sei eine der wichtigsten Maßnahmen, um dagegen zu arbeiten. Nach den Tarifverhandlungen zwischen Ver.di und den Awo-Verbänden steigen die Gehälter bei Pflegekräften ohne Berufserfahrung um etwa 400 Euro auf knapp 2500 Euro, bei erfahrenen Kräften um etwa 700 Euro auf rund 3000 Euro. Margrit Fandrich, Leiterin des Seniorenzentrums, sagt: "Wir haben jetzt die Chance Personal zu gewinnen." Aber auch Sebastian Gütschow findet, es sei eine Ungerechtigkeit, dass die Kosten dafür auf die Bewohner umgelegt werden.

Und das finden auch die etwa 50 Gäste, die den Infoabend besuchen. Sie alle leben in einem der betroffenen Heime oder sind Angehörige. Es werden ganz unterschiedliche Vorwürfe laut. Eine Dame aus dem Publikum will wissen, warum nicht früher informiert worden ist. "Die Tarifverhandlungen mit Verdi sind erst seit dem 6. September abgeschlossen", sagt Vorstandsvorsitzender Norbert Knak.

Für viele bleibt, das wird während der Diskussion deutlich, nur die Unterstützung durch den Sozialhilfeträger. Dort müsse der Antrag für den 1. Februar 2018 gestellt werden, informiert Susanne Nettesheim, Fachanwältin für Sozialrecht. Bis der Antrag bewilligt und Sozialhilfe gezahlt wird, können noch das "alte" Entgelt weitergezahlt werden, sagt Sebastian Gütschow. Bewohner müssen ihr Vermögen darlegen, genauso wie deren Kinder. Für den Bewohner gibt es einen Freibetrag von 5000 Euro. "Und was ist, wenn manche noch ein Haus haben?", will eine Frau wissen. Bewohner und Angehörige werden an den Rand der Armut gebracht, kritisiert sie scharf. Mit der Frage, wer Pflege in Zukunft überhaupt noch bezahlen kann, müsse sich die Politik beschäftigen. "Wir fordern eine nachhaltige Veränderung in der sozialen Pflegeversicherung", sagt Sebastian Gütschow.

Diese Erhöhung sei Augenwischerei findet eine andere Dame. Mit Preiserhöhungen hätten die Bewohner schon immer zu kämpfen. Jetzt kämen also noch mal 30 Prozent dazu. Dieselbe Frau macht darauf aufmerksam, dass sich der Personalschlüssel durch die Investition in Gehälter nicht verbessern werde. "Es kann nicht sein, dass nachts nur eine Pflegekraft da ist", gibt sie ein Beispiel.

Er verstehe, dass Bewohner und Angehörige frustriert und verängstigt sind, sagt Sebastian Gütschow am Rande der Veranstaltung. "Das ist ein Dilemma, das wir nicht lösen können. Wie hoch das Entgelt für jeden steigt, das will der Bezirksverband bis zum Ende des Monats herausgeben.