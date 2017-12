Tabaluga-Schüler sagen Danke

Josefin Roggenbuck

Schwedt (MOZ) Wenn am Morgen die Märkische Oderzeitung in die Vierradener Tabaluga-Schule geliefert wird, beginnt die große Wanderung der Zeitung durch viele Schülerhände. Von Klasse zu Klasse wird sie weitergereicht, ein Zeitungsdienst bringt sie von Raum zu Raum. "Unsere Schüler finden es total gut, dass sie die MOZ hier lesen können", sagt Schulleiterin Andrea Lohse. Das verdanken sie einer Abo-Patenschaft des Asklepios Klinikums Uckermark. Um sich beim Krankenhaus für das Abonnement zu bedanken, haben am Montag Schüler der achten Klasse, stellvertretend für die gesamte Schule, Plätzchen und Weihnachtsbasteleien an Patienten überreicht.

Seit vier Jahren finanziert das Krankenhaus das Exemplar, das täglich im Briefkasten der Vierradener Schule steckt. Klinikum-Geschäftsführer Ulrich Gnauck teilt die Freude der Schüler über das Zeitungslesen. Er findet es gut, wenn junge Leute zur Zeitung greifen und sich informieren. Als Schüler habe auch er täglich die Zeitung studiert. Ihre mitgebrachten und selbst gebastelten Dankeschöns überreichen die Tabaluga-Schüler an Patienten auf der Geriatrie. Die Damen und Herren haben sich gerade zum Morgenkreis zusammengefunden, als die Schüler in der Tür stehen. Gern greifen die Senioren zu deren Plätzchen, die in bunt verzierten Tüten liegen, rund um einen aus Papier und Pappe gebastelten Tannenbaum, der mit Glitzer und Goldband geschmückt wurde. Der 16-jährigen Jenny macht es Spaß, den Patienten mit den kleinen Kostbarkeiten eine Freude zu bereiten. Das sei ein schönes Dankeschön, direkt für die Patienten, so die Schülerin.

Es sei endlich mal an der Zeit gewesen, sich für die Patenschaft beim Krankenhaus zu bedanken, sagt Schulleiterin Lohse. In Arbeitsgemeinschaften haben die Tabaluga-Schüler die Plätzchen gebacken und die Tüten verziert. 160 Schüler lernen von der ersten bis zur zehnten Klasse in Vierraden und den Außenstellen. Die Tabaluga-Schule ist speziell für Schüler mit verschiedensten Förderbedarfen vom privaten Träger EJF eingerichtet worden. Es werden Schüler beschult, die von den meisten Regelschulen nicht mehr erreicht werden. Die Klassen sind beispielsweise mit acht Schülern viel kleiner.

Auch tägliches Zeitungslesen gehört zum pädagogischen Konzept, so Lohse. "Es fördert die Lesekompetenz und steigert das Allgemeinwissen." Einen Schritt weiter gehen die Zehntklässler. Anhand der Stellenanzeigen in der MOZ, versuchen sie einen Ausbildungsplatz zu finden.

