Moral des FC Schwedt stimmt immer

Carola Voigt

Brandenburg (MOZ) Am 12. Spieltag der Brandenburgliga unterlagen die B-Junioren des FC Schwedt gegen Gastgeber JFV Havelstadt Brandenburg mit 1:3. Christian Staatz wollte unbedingt trotz Fußprellung spielen. "Bravo, dass er trotzdem die Zähne zusammenbiss", lobte Trainer Uwe Zenk. Letztendlich war es die Robustheit der Innenverteidiger und der Stürmer des Gastgebers, die zum Teil am Rande der Legalität ihre Zweikämpfe führten und damit den FCS-Jungs in diesen Belangen voraus waren.

So war es kaum verwunderlich, dass es bis auf einen Drehschuss aus sieben Metern von Staatz nach Vorarbeit von Michal Przybylski keine nennenswerte Offensivaktion der Schwedter im ersten Durchgang gab (18.). Bei den Brandenburgern ging in den ersten dreißig Minuten einzig Gefahr durch Torschüsse aus der zweiten Reihe aus - ein probates Mittel auf Kunstrasen-Platz. Nach einem weiten Abschlag von John Enders stand Hannes Wolff schlecht zum Ball und Gegner - Leon Lal prüfte den FCS-Keeper Daniel Weißer mit einem scharfen Flachschuss ins kurze Eck. Weißer tauchte ab und hielt sicher (31.). Nach einem gegnerischen Einwurf gewann Nico Fourmont das entscheidende Kopfballduell, schoss einfach mal hoch in Richtung Strafraum. Der aufsetzende Ball lupfte durch die Füße von Tom Bölk, sodass Benjamin Scholz freistehend und ohne Mühe den Ball ins Tor schoss - 1:0 (33.).

In der zweiten Halbzeit tauschten Weißer und Lukas Drews die Rollen - auch Drews machte in Folge als Keeper seine Sache sehr ordentlich. Mit viel Elan kamen die Oderstädter Jungs aus der Kabine. Felix Seidel hatte zweimal die klare Möglichkeit, den Ausgleichstreffer zu erzielen. Beide Male verfehlte er das Gehäuse. Erneut wurde ein weiter Einwurf der Gastgeber gefährlich, denn Toni Brischa verlängerte unglücklich den Ball mit dem Kopf, doch Leon Lal schoss ihn nur über das Tor (53.). Nach einem erneuten verletzungsbedingten Wechsel (54.) musste sich die FCS-Innenverteidigung erst neu sortieren. Ein lang geschlagener Ball prallte Markus Heise unglücklich im Strafraum an die Hand. Die lautstarken Proteste der Gastgeber veranlassten den sonst in den Zweikämpfen sehr großzügig auslegenden Schiedsrichter zum Elfmeterpfiff. Niklas Pilaj traf zum 2:0 (57.). In der Folge war das Bemühen der Schwedter weiterhin zu erkennen, den Anschlusstreffer zu erzielen. Mehrfach landeten Angriffsversuche in den Füßen der gegnerischen Abwehr. In einer Situation ohne Druck rutschte Brischa ein Pass über die Füße, erneut reagierte Benjamin Scholz am schnellsten und netzte zum 3:0 ein (66.). Dass die Moral der Schwedter trotz aller Widrigkeiten des Tages stimmte, brachte der Anschlusstreffer zum Ausdruck. Eine schöne Kombination über Rafal Blaz und Seidel wurde zentral zu Staatz durchgesteckt, der mit einem platzierten Torschuss zum 1:3 (70.) abschloss.